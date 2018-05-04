捍衛大學自主 台大燭光晚會登場 李嗣涔呼籲全民反抗

台大燭光晚會現場直播
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中時電子報
台大同學朗頌誓言。(圖/台大曹姓校友提供)
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反對教育部粗暴拔管，台大師生今發起「新五四運動」，下午4點21分，台大師生在傅鐘前聚集，並在傅鐘敲響21聲後，由學生朗讀陳情書後，遊行到大門口，順利於下午6點舉行燭光晚會。

數千名支持者為了捍衛大學自治，要政治黑手退出校園，目前都靜坐在大門口，專心聆聽老師發言，以及數十位台大學生宣讀宣言。

前任台大校長李嗣涔說，五四運動是100年前的事，如今又來一次，今天的政府比軍閥都不如。他說，今天政府為了拔管，從指管抄襲論文、擔任獨董、赴陸兼職，但迄今找不到一刀斃命的證據，最後說是獨董。

他說，教授去任企業獨董，是校長同意才會去，但政府這次竟動用了教育、司法、監察等5個單位，傾洪荒之力來拔管，荒謬之極。

他強調，法治精神是大學自治的基本精神，今天發生在台大的，也有可能會發生在各大學校院，呼籲大學校院一起綁上黃絲帶，一起反抗，也呼籲民眾在家裡、汽車上綁黃絲帶，一起反抗。

台大生化研究所碩士畢業的吳炳輝獨自在傅鐘下靜坐抗議，吳炳輝表示他好不容易念到碩士畢業，畢業證書上卻是蓋著代理校長郭大維的章。 （鄭任南攝）

一名法律系劉同學表示，自己6月就要畢業，非常恐懼畢業證書上沒有校長。台大沒有校長損失最大的就是學生！像是國際交流案，能提升國際聲譽，但台大卻超過一年無法簽核國際交流案；沒有正式校長簽名，金費無法核下來，系上就沒金費，無法辦活動；沒有校長，學生的利益就受損害！沒有人站出來，那台大的定位在哪裡？唯一訴求就是「還我校長」！

前國科會副主委牟中原則說，台大是一群烏合之眾！現在受傷這麼嚴重，影響深遠。整個世界的高等教育在轉變，台大卻什們東西都被教育部佔得死死的，怎麼發展！救救台大、救救這個社會，不要讓台大變成無頭蒼蠅。

(中時電子報)

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