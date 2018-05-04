錦繡麥森特展 邀來國際大師坐鎮與收藏家交流

2018年05月04日 19:54 中時 吳娮翎 、黏耿豪 、黏耿豪

麥森也是全世界第一個在鋼筆上彩繪的品牌。（黏耿豪攝）

馬第斯‧修茲、彼特‧史壯兩位藝術家攜手打造瓷偶系列。（黏耿豪攝）

歐洲皇室最愛的百年瓷器與銀器，紛紛登台展出品牌經典之作，擁有歐洲第一瓷器美名的德國麥森瓷器，已走過308年歷史，即日起「錦繡麥森」展出麥森珍稀作品，代理商國裕企業更邀來麥森彩繪大師莉迪亞‧許倫克（Lydia Schrenk）與瓷偶彩繪大師馬第斯‧修茲（Matthias Scholz）與收藏家面對面交流。

彩繪大師莉迪亞‧許倫克帶來許多精彩之作，包括麥森罕見的大型作品「世紀之嬌」花瓶，這個花瓶不只製作難度高，更是向1862年倫敦「第3屆世界博覽會」展出的雙耳花瓶致敬，這個花瓶意義非凡，加上莉迪亞‧許倫克運用其創意揮灑，360度彩繪出生動的圖騰，讓「世紀之嬌」吸引全球收藏家注目，台灣收藏家也爭相下單，爭取珍藏限量之作的機會。

瓷偶彩繪大師馬第斯‧修茲帶來許多與彼特‧史壯聯手打造的瓷偶系列，馬第斯‧修茲表示，與彼特‧史壯合作超過10年，兩人的默契已經能心領神會，無需太多言語，在瓷偶繪畫上，他喜歡畫大型的作品，平常彩繪彼特‧史壯的雕塑之作，多是展現正面、活力的色彩，私下的他也會嘗試相對比較嚴肅的靜物繪畫。

麥森「錦繡麥森」特展與大師簽名會從即日起在台北SOGO百貨復興店8樓City Hall率先開跑，大師也將在現場進行瓷偶彩繪，讓收藏家一探百年工藝之奧妙，台北SOGO展出至13日，接著到台中、高雄、新竹，陸續展到6月10日。

(中時 )