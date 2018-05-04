「寧鳴而死 不默而生」 台視退休同仁抗議教育部拔管

台大今日發起「新五四運動」，台視退休同仁們發起簽名抗議活動，抗議教育部「粗暴拔管」。（鄧博仁攝）

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旺報

包括顧安生、李文娟、戴忠仁、阮淑祥、趙心屏等73位台視退休同仁發起簽名抗議活動，抗議教育部「拔管」，並敦請媒體給予報導、呼籲各界理念相同人士共襄盛舉。

由台灣電視公司退休同仁組成的「台視同學會」表示，對近日台灣社會因台大校長遴選產生的動盪紛擾深感不安，4月28日發起「捍衛台灣民主與學術自由簽名抗議運動」，在昔日執台灣電視新聞和節目牛耳的兩代退休同仁支持下，活動於5月4日中午12時結束，共有73位退休同仁參加。

「台視同學會」表示，希望促請各黨各派政治組織及社會勢力，退出台灣各級學校校園，為下一代和百年樹人教育大業，保留自主純淨空間。參與簽名抗議成員包括第一代主播廖蒼松、顧安生、張繼正、周嘉川、鄢蘭、范葵、沈依婷、白詩禮；第二代主播陳景怡、林達、葉樹姍、劉麗惠、戴忠仁、阮淑祥、熊臺玉、趙心屏；各媒體主管盧治楚、章紹曾、馬錫源、錢巨霖、劉善群、簡振芳、李文娟、袁宗哲；文化工作者莊靈、陳君天、孫少英、徐斌揚、藍榮賢、朱莉莉、黃錦堂；資深評論人陳秀鳳、楊順美、烏凌翔、葉淑芬、祝仲康；資深媒體人包括攝影師、節目編導、製作人、新聞編導、剪輯師、節目企劃師、公關師、工程師、行政管理師、美術指導等。

美術設計陳君天說，設計了全長30公尺的一對標語「教育部長下台，不容黑手拔管」，每一個字是240公分見方，「像一張大圓桌那麼大」，5月4日會鋪在台大大門口任人踐踏洩憤，「這是當年第一代台視美工的一㸃小小心意。」

(旺報 )

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