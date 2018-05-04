東水、恆春工商繁星上國立大學 成績亮眼

東港高級海事水產職業學校今年繁星計畫亮眼，劉家亨（左起）錄取台灣科技大學，陳立軒、吳佩紋、許群義錄取高雄科技大學。（潘建志攝）

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恆春工商學生潘建國（右起）、趙梵脂和陳靖帆選擇就近入學，透過技職繁星圓了國立大學夢。（潘建志攝）

技職繁星放榜，屏東東港高級海事水產職業學校（東水）及恆春工商職業學校表現亮眼，分別有5人及3人錄取國立大學。兩校都地處偏鄉，學生多為弱勢，能夠上國立大學不容易，學生本人及家人都非常開心。

東水電子科劉家亨錄取台灣科技大學電機工程系，陳立軒、吳佩紋、許群義分別錄取高雄科技大學養殖系、行銷與流通管理系、輪機工程系。劉家亨和爸爸有同樣興趣，從小就喜歡修理、拆解組裝電子產品，甚至曾幫同學修理好iPhone。

因興趣明確，劉家亨國中時參加升學博覽會就立志讀電子科；離家近加上有繁星優勢，他選擇讀東水，在校期間不但成績在班上名列前茅，也當選學校模範生。如願考上第一志願，他說希望到大都市闖蕩，看看世面。

陳立軒家中養殖草蝦，就讀養殖系未來能承接家業；許群義國三時到東水實習，就決定讀輪機系，雖然船艙工作很辛苦，但薪水也高。吳佩紋出身隔代教養家庭，靠阿公種田撫養長大，在校也都靠拿獎學金生活，非常不容易。

恆春工商陳靖涵、潘建男分別錄取高雄科技大學財務稅務管理系與電子工程系，趙梵脂錄取高雄餐旅大學旅運管理系。陳靖涵出身低收家庭，在校期間考取6張證照，希望賺錢報答父母養育之恩；潘建男和趙梵脂國中學業成績普通，得知繁星可圓大學夢，就以此為目標全力衝刺。

(中時 )

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