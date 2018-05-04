兩岸電影展集結票房350億 終於能看唐人街2、妖貓傳！

2018年05月04日 19:12 中時 徐桐炘

兩岸電影展-台灣電影展日前在大陸山西舉行，大陸電影展將在台北、新竹縣展開，4日公布最新片單，陸片陣容華麗，包括《無問西東》、《唐人街探案2》、《妖貓傳》、《暴雪將至》、《羞羞的鐵拳》、《二十二》等多部強片，其中《無問》、《唐人街2》分別為兩地開幕片，總計囊括大陸350億票房。

電影《唐人街探案2》由導演陳思誠與王寶強、劉昊然再度攜手，是結合犯罪懸疑與動作的喜劇，創下近34億人民幣（約170億台幣）超高票房。 《無問西東》集結一線卡司章子怡、黃曉明、王力宏、張震，導演陳凱歌最新力作《妖貓傳》則由黃軒、阿部寬、張榕容主演。

在大陸票房直破百億台幣的《羞羞的鐵拳》改編自舞台劇，出品公司「開心麻花」已成為陸影不可忽視的新秀。獲得亞洲電影大獎最佳新導演獎的《暴雪將至》，以不可控制的⾃然、巨⼤⼯業場景營造出⾊的電影語⾔，紀錄片《二十二》則是首部獲得大陸公映許可、以慰安婦為題材的電影。

另外，和台北市電影委員會合作舉辦的兩岸電影展望論壇，將邀請大金馬最佳改編劇本鮑鯨鯨與台灣知名作家張大春打頭陣聊編劇，而名家推薦則邀請了塗翔文、廖慶松、藍祖蔚推薦心目中的大陸經典《盜馬賊》、《透析》、《尋槍》。影展將於5月27日至6月3日於台北光點華山電影館、6月2日至6月3日於新竹縣政府文化局演奏廳放映。12日中午12時在ibon機台全面開放售票。 兩岸電影展活動資訊：

1. 兩岸電影沙龍－「聊聊大陸電影二三事」

• 活動時間：5月11日（五）19:00

• 活動地點：众樂Lab

• 與談嘉賓：電影工作者/吳文智、電影工作者/鄭偉柏、影評人/童一寧

＊ （參與電影沙龍的觀眾可於現場活動後搶先預購影展票券。）

2. 十周年特別企劃：兩岸電影展望論壇－「聊聊編劇這件事」

• 活動時間：5月12日（六）14:00（13:30開放入場）

• 活動地點：西門紅樓二樓劇場

• 與談嘉賓：台灣知名作家 張大春、《失戀33天》金馬編劇 鮑鯨鯨

3. 兩岸電影市集

• 活動時間：6月2日（六）14:00開始

• 活動地點：新竹縣政府文化局文化廣場

兩岸電影展展映及售票資訊：

1. 台北影展放映：

• 展映日期： 5月27日至6月3日

• 展映地點：台北華山光點電影館

• 售票日期：5月12日中午12:00起

• 售票地點：7-ELEVEN門市 ibon機台

• 票價：全票 120元/張、敬老愛心票 60元/張

2. 新竹影展放映：

• 展映日期： 6月2日至6月3日

• 活動地點：新竹縣政府文化局演奏廳

• 入場方式：現場排隊免票入場

(中時 )