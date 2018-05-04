太空反應爐千瓦動力測試成功 將用於月球與火星

2018年05月04日 19:26 中時電子報 江飛宇

美國航太總署所設計並製作的迷你核反應爐「千瓦動力」(kilopower)，在去年11月開始進行全功率測試，於今年3月完成，整個實驗過程相當順利，這將是核能技術的重要發展，因為它將成為未來最重要的太空船原件，並安裝在月球或是火星基地上。

太空新聞(Space News)報導，航太署在5月2日於克里夫蘭的葛倫研究中心(Glenn Research Center)發布記者會，宣示在內華達試驗場進行的千瓦動力核反應爐已完成了4個月的測試，過程中已安全地產生1千瓦，最大功率可達是1萬瓦。

千瓦動力反應爐採用低度濃縮鈾(7%鈾235)為燃料，以液化鈉為循環系冷卻液，還有如大洋傘一般的散熱器，利用著名的史特林引擎來發電，整個系統不需要額外的控制，沒有熔毀的危險。在11月至3月的測試期間，曾進行28小時的全功率運轉，得到令人滿意的結果。

研發工程師馬克．吉布森(Marc Gibson)說：「全系統運行過程完全符合原先預期，由於我們非常了解這個反應爐，因此在測試過程都與我們設計的工作方式一致，無論我們將系統暴露在什麼環境中，反應爐的表現都非常好。」

對於NASA來說，這項技術是未來勘探月球和火星探測任務的關鍵動力來源。雖然以往的月球任務是以太陽能板來發電，但是要是長期待在月球上，將會遇到2個星期的黑夜，在這段期間太陽能板沒有作用，而迷你核反應爐就可以派上用場。此外科學家對於永遠沒有陽光的隕石坑也很有興趣，因為那裡很可能有水冰。在火星上就更有用處，因為火星的沙塵暴遮天蔽日，需要用到核電。

航太總署的太空技術副代表吉姆．賴特(Jim Reuter)說：「我們登月並且最終要登上火星時，就必然需要不依賴太陽的大功率電源，只有核能才能滿足這個條件。」

賴特表示，千瓦動力非常經濟實惠，一般核反應爐打造要花了數十億美元，但是千瓦動力只需要2千萬美元就搞定。接下來的18個月將會繼續測試，包括任務研究和風險分析等工作，並且希望能在2020年代的中期，將反應爐送上太空。

(中時電子報)