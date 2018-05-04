臉書直播賣LV 「原裝貨」通通來自大陸

警方查扣仿冒歐美品牌精品約200件、出貨帳本14本等證物。（葉書宏翻攝）

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警方查扣仿冒歐美品牌精品約200件、出貨帳本14本等證物。（葉書宏翻攝）
警方查扣仿冒歐美品牌精品約200件、出貨帳本14本等證物。（葉書宏翻攝）

25歲黃姓男子看準臉書直播商機，成立粉絲專頁大肆販賣「CHANEL」、「YSL」、「GUCCI」、「LV 」、「BV」等仿冒精品，保安警察第二總隊刑事警察大隊偵查第一隊獲報展開調查，前往黃男位於嘉義市的民宅搜索，查扣仿冒歐美品牌精品約200件、出貨帳本14本等證物，侵權市值逾千萬元。

警方調查，黃嫌對於時尚具有敏銳度、又因熟知歐美精品趨勢，專挑最新流行款販售，臉書直播時對於商品尺寸、材質、功能性介紹非常詳細，很快就建立口碑，成立臉書直播粉絲團短短4個月內，粉絲追蹤人數已高達數千名。

黃嫌累積人氣後，從大陸進口仿冒「CHANEL」、「YSL」、「GUCCI」、「LV 」、「BV」等商標精品約200件，臉書直播時，黃嫌皆不露臉，且使用一些「原單貨」、「原裝」等話術，暗示消費者他賣的都是真貨，仿冒品幾乎約市價的10％，原價3萬多元的精品包款，僅賣3千多元。警訊後依違反商標法送辦。

警方呼籲，多數臉書直播販售的知名精品，來源多從大陸低價進口，不肖業者擅於以話術詐騙消費者，請民眾購買此類商品時，應向專櫃或合法授權廠商購買；呼籲不肖業者不要以身試法，挑戰警方保護智慧財產權之決心。

警方將持續執行取締不法，保障合法商標權利人及消費者權益，積極展現政府保護智慧財產權之決心。依商標法第97條意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同，切勿以身試法。

(中時 )

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