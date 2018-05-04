溫馨五月話母愛　玉山所在地信義鄉19位模範媽媽受表揚

2018年05月04日 19:43 中時 沈揮勝

信義鄉母親節表揚活動，總共有17名模範媽媽受獎。（沈揮勝攝）

每位模範母親，都有她的感人故事。（沈揮勝攝）

受表揚的模範母親，由子女與村長陪同進場。（沈揮勝攝）

表揚活動現場。（沈揮勝攝）

表揚活動現場。（沈揮勝攝）

表揚活動現場。（沈揮勝攝）

表揚活動現場。（沈揮勝攝）

社區媽媽演出客家歌舞。（沈揮勝攝）

南投縣信義鄉公所4日辦母親節活動，全鄉19名模範母親在「卡菲亞合唱團」原住民歌聲與桐林社區媽媽的閩、客舞蹈之溫馨氛圍中接受表揚。鄉長史強、鄉民代表會主席邱瑞榮表示，「溫馨五月情、頌揚母愛恩」，期待大家透過對親情的重視，培養愛家、愛鄉情懷。

信義鄉總共有14村，但部分村子人口多、或是涵蓋2個部落，鄉公所共推薦表揚19名模範母親。19名模範母親分別為明德村廖玉英與藍繼華、愛國村黃繡蘭、自強村張淑女、豐丘村田司阿滿、新鄉村全松阿粉、羅娜村伍阿粉及司阿曲、望美村馬阿梅及司惠花、同富村謝陳邁及邱美英、神木村吳秀珍、東埔村羅秀珠。

濁水溪線的人和村模範母親則由邱秀英與田阿英膺選、地利村金石仁心、雙龍村谷春鶯、潭南村幸甘富美。

頒獎過程中，潭南部落社區媽媽所組成的Lili舞蹈團、地利小米團契之文化多元表演，吸睛而精彩。

(中時 )