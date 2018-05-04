凱校募款餐會 扁突破中監禁令站上「肥皂箱」致意

2018年05月04日 19:56 中時 朱真楷

臉書直播：陳水扁出席餐會

扁出席募款餐會入場時，現場擠爆。(朱真楷攝)

主辦單位特別為扁拿來這個「肥皂箱」，好讓他能站在主舞台前向支持者敬酒。(朱真楷攝)★喝酒過量，有礙健康！

扁在主桌時，獨派大老史明(下)特別在主桌上與扁敬酒。(朱真楷攝)★喝酒過量，有礙健康！

凱校募款餐會，阿扁進場。（朱真楷攝影）

凱校募款餐會，阿扁坐在主桌上。（朱真楷攝影）

阿扁大拇指抖動的症狀，似乎有所改善。（朱真楷攝影）

凱達格蘭學校於今晚舉行年度募款餐會，前總統陳水扁在剛剛抵達位於台北市的會場。在媒體與支持者簇擁下，他走了近10分鐘才抵達餐桌，在眾人「總統好」的呼喊下，扁難得再度出現「招牌揮手」；而且，儘管中監下令他不得「上台」，但主辦單位特別搬來一個木製肥皂箱擺在主舞台前，讓他站上「小舞台」舉起酒杯向全場致意，取巧的避開禁令。

扁在2003年擔任總統時所創立的凱達格蘭學校，在今天晚間舉行年度募款餐會。由於扁目前是保外就醫身分，因此，他是在台中監獄的放行下才順利出席餐會，但被要求遵守「不上台」、「不演講」、「不得以錄影方式演講」、「不談政治」、「不受訪」等限制。

剛剛，扁在前副總統呂秀蓮、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人攙扶下，進入位於北市大直的餐會現場。儘管每人入場餐費高達5000元，但餐會呈現「爆桌」狀態，位於主會場的餐廳6樓擠進103桌還不夠，凱校不得不在5樓額外加開78桌，預計現場至少擠進1800人。

由於支持者熱烈參與，扁在剛剛抵達會場時，在支持者與媒體簇擁下幾度難以前進，現場情況猶如當年扁參選總統時的「大進場」。

值得注意的是，儘管台中監獄限制扁不得「上台」，但在主辦單位的取巧下，特地在主舞台前擺放一張約30公分高的肥皂箱，讓扁抵達會場後沒多久，就站上「小舞台」，拿著酒杯向支持者致意。

目前餐會仍在進行中，扁是否將上台發表演說，或以其他方式向民眾開講，值得注意。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時 )

凱達格蘭基金會舉辦感恩餐會，統促黨發言人璩美鳳（左2）買了餐會餐券「依約」赴宴，並向前總統陳水扁（右1）敬酒，但隨後遭凱達格蘭基金會執行長陳致中（右2）及工作人員請出會場。（杜宜諳攝）★喝酒過量，有礙健康！