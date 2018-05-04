台大「新五四運動」 李嗣涔：現在政府比民初軍閥更可惡

2018年05月04日 19:55 旺報 簡立欣

這一天，你我都是台大人！台大師生4日發起「新五四運動」，抗議教育部粗暴「拔管」，主辦單位估計現場聲援者5千人，把台大傅鐘旁的廣場包圍得水泄不通；多位師生上台演說，表示不只是為台大也不只是為高教，而是要為台灣的民主站出來。台大前校長李嗣涔更表示，「沒想到過了100年還要過五四運動，因為我們現在的政府比民初的軍閥政府更可惡！」

活動於4日下午4點開始，但下午2點多早已湧來不少民眾。駱女士帶著小學五年級、三年級和3歲的3個女兒，表示會來參加活動是為了孩子未來的成長環境，校園應該是淨土，不該有政治力介入；「父母也會做錯事情，也會向小孩道歉，教育部做錯事情怎能不道歉？」教育部長自己應該要做模範，否則上樑不正下樑歪。

下午4點21分，傅鐘響起21響之後，主辦單位先宣讀「新五四宣言」陳情書，並轉呈台大代理校長郭大維。發起人之一、台大學生林汶郁表示，4月27日那天她哭了很久，打娘胎出來沒看過這種事，一個過去推動民主法治的政黨，竟然崩壞到這種地步，查了3個月沒有證據，拍拍屁股就走，也罔顧「無罪推定」原則，竟說「現在抓不到，以後可能抓得到」。她表示今天是台大，明天可能是成大、清大、政大等任何學校，因此不只為了台大也不只為了高教，為了全台的民主，我們都要勇敢站出來。

台大中文系二年級學生蕭智鈞表示，教育部如果再不出來面對、台大教授如果再不硬起來，下周就會面對學生主動發動罷課。他表示教育部拔管根本沒有正當性，政府官員有種站出來辯論，「我不信有人講得過我，」教授把他當掉、讓他退學都沒關係，考10年他也要考回台大，「但民主法治不能在這裡止步。」

中文系教授張蓓蓓表示，幾個月煎熬過去了，一直以為教育部最後會通過聘任案，沒想到4月27日「把我們對國家最後一絲薄弱的信任全摧毀」。她表示管中閔不一定要當台大校長，但因為教育部粗暴破壞所有大學自主、校園自治的信念，「所以我們要說非『管』不可、『管』定了、『管』到底！」

台大前校長李嗣涔說，今天心情沉重，「沒想到過了100年我們還要過五四運動，因為現在的政府比民初的軍閥政府更可惡！」

李嗣涔說，教育部繞了一大圈現在又回到獨董爭議，用這個理由拔管，簡直無法無天！希望校務會議支持遴委會，走法律途徑且不重啟遴選，並呼籲全國民眾為了自由民主綁上黃絲帶。

(旺報 )