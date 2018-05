星戰迷攻進總統府 超火辣莉亞公主讓鄉民暴動啦！

2018年05月04日 20:02 中時電子報 呂承哲

所有的星戰迷與陳建仁合照,並高喊「may the force be with you always!」(中央社)

翻攝自PTT

今天是世界星戰日,有超過百位影迷打扮成星際大戰各個角色的攻進總統府,由於在時代雜誌封面被稱長得像「尤達大師」的總統蔡英文不在家,副總統陳建仁代表府方與歡迎星戰迷們,其中,扮演莉亞公主的民眾身材火辣,讓網友直呼快暴動!

這名擁火辣身材的「莉亞公主」,引起網友熱議,紛紛留言表示「哇靠,暴動了!」、「身材超級讚」、「穿這樣很敢」、「臉其實也不錯,皮膚也不錯」、「這會是有史以來在總統府正門口邊穿著最暴露的人嗎?」

這場活動首先由扮演反叛軍飛行員與帝國軍的星戰迷,在西大門和憲兵共同站哨,民眾看見後,紛紛拿起手機拍照。隨後,陳建仁在新聞中心和星戰迷會面,表示這是他「第一次在總統府接待來自地球以外的朋友」,不管大家花了多少時間到地球來,他都代表總統府歡迎大家。

陳建仁說,台灣在地球上是個美麗的地方,有豐富自然和人文資源,「if you all come in peace」,歡迎大家來作客。最後,所有的星戰迷與陳建仁合照,並高喊「may the force be with you always!」

本名蔡榮洲的「馬可多」是此次活動的主辦人,「may the force be with you always」是星際大戰電影裡很有名的一句話,諧音聽起來很像5月4日,所以今天就是星戰迷一起慶祝的日子。

