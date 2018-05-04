星戰迷攻進總統府 超火辣莉亞公主讓鄉民暴動啦！

打扮成奴隸裝的莉亞公主，身材火辣引發網友熱議。(中央社)

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中時電子報
所有的星戰迷與陳建仁合照，並高喊「may the force be with you always！」(中央社)
翻攝自PTT

今天是世界星戰日，有超過百位影迷打扮成星際大戰各個角色的攻進總統府，由於在時代雜誌封面被稱長得像「尤達大師」的總統蔡英文不在家，副總統陳建仁代表府方與歡迎星戰迷們，其中，扮演莉亞公主的民眾身材火辣，讓網友直呼快暴動！

這名擁火辣身材的「莉亞公主」，引起網友熱議，紛紛留言表示「哇靠，暴動了！」、「身材超級讚」、「穿這樣很敢」、「臉其實也不錯，皮膚也不錯」、「這會是有史以來在總統府正門口邊穿著最暴露的人嗎？」

這場活動首先由扮演反叛軍飛行員與帝國軍的星戰迷，在西大門和憲兵共同站哨，民眾看見後，紛紛拿起手機拍照。隨後，陳建仁在新聞中心和星戰迷會面，表示這是他「第一次在總統府接待來自地球以外的朋友」，不管大家花了多少時間到地球來，他都代表總統府歡迎大家。

陳建仁說，台灣在地球上是個美麗的地方，有豐富自然和人文資源，「if you all come in peace」，歡迎大家來作客。最後，所有的星戰迷與陳建仁合照，並高喊「may the force be with you always！」

本名蔡榮洲的「馬可多」是此次活動的主辦人，「may the force be with you always」是星際大戰電影裡很有名的一句話，諧音聽起來很像5月4日，所以今天就是星戰迷一起慶祝的日子。

(中時電子報)

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