李鴻源：民進黨親痛仇快拔管　付出很大政治代價

前內政部長李鴻源表示，民進黨親痛仇快「拔管」　付出很大政治代價　。（李侑珊攝）

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旺報

台大師生4日發起「新五四運動」，向政府爭取大學自治，吸引多名卸任官員及大學教授到場聲援，面對教育部堅持「拔管」，不發布校長聘書給台大準校長管中閔上任，前內政部長、台大土木系教授李鴻源表示，無論是獨董還是大陸大學兼職等案，都查過千百遍，並且教育部所說明的理由都很勉強，「做出如此親痛仇快的事情，民進黨付出很大的政治代價。」

「我不是來聲援，我是在這裡上班！」李鴻源在受訪時強調，他以台大教師的身分來參與運動；至於台大校長遴選案，討論的重點不是管中閔，訴求應是在爭取民主國家的法治精神，但民進黨政府做出如此親痛仇快的舉動，「遴選不管選出來是誰，我看妳不順眼，我就可以不派」，導致台大迄今沒有校長，不只重要人士無法派任、經費無從運用與分配，台大在國際排名不斷衰退，此時拔管」宛如扯後腿。

李鴻源強調，他時常與民進黨朋友建議，管中閔透過遴選過程選上校長，依照《大學法》，應讓管先擔任台大校長，教育部可再依權責與義務，加以監督，但現在看來政府只想耗下去。

李鴻源也說，無論是擔任獨董還是在大陸大學兼職，「都查過千百遍了！」他並反問，「在台灣，只要算是一號人物的人，誰沒有在大陸講學過？」以此邏輯來說，台大將近3分之1的大學教授，都有在大陸講學的經驗，「這應該是驕傲，怎麼會違法？」

李鴻源也說，民主國家最重要的是講求「無罪推論」，也就是不能為了證明你沒有罪，最後卻讓檢察官來證明你有罪，這就是違反民主國家正常運作；「只要我對你不滿，就可以找理由卡你」，台大校長遴選爭議不應放在管中閔一人身上，要談的是台灣的法治精神，「大家不要模糊焦點，這樣的事情，今天發生在管中閔身上，明天就會發生在你身上！」

(旺報 )

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