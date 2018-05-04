電商聯名信用卡優惠回饋率每月最高達17％ 再攻擊實體零售市場

2018年05月04日 20:23 中時 石欣蒨

花旗PChome Prime聯名卡享6％消費回饋以外，7月31日前新卡友凡於PChome內首刷滿490元即可享獨家好禮4選1活動。（PChome提供）

Yahoo奇摩聯名卡擁有高質感的五款不同色系鈦金卡，其最高回饋達17％，推出以來卡友每月消費金額都破萬。（翻攝奇摩官方網站）

不少百貨業者透露因著電商的掘起，業績多少受其影響，加上過往百貨最吸客的聯名卡及銀行優惠，近年台灣電商也跟上腳步，像是2016年奇摩就跟中國信託合作推出全台首張電商聯名卡，而本月連PChome也追上與花旗銀行推出「花旗PChome Prime聯名卡」，相信實體零售業者又要再面臨新的挑戰。

此次PChome的「花旗PChome Prime聯名卡」為其旗下首張聯名卡，第一波優惠就祭出6%消費回饋，加上初登場的PChome會員獨享福利「P幣」，首波已與OPENPOINT、亞洲萬里通開啟點數雙向互轉功能，PChome網路家庭總經理蔡凱文就提到，目前站上近1年的活躍會員數就超過600萬，

當中有85%會員都選擇刷卡，「相信在一定期間內可達到百萬張發卡量是沒有問題的。」

而回頭看看早於前年11月就推出的「Yahoo奇摩聯名卡」，不僅同時享有奇摩3大購物平台最高6％、一般消費1%無上限等回饋以外，還有每月如周五卡友獨享消費滿888元送百元刷卡金等加碼優惠，最高可獲17%的回饋率，可媲美百貨活動時優惠，自推出以來卡友每月消費金額都破萬、月消費次數也較一般會員多1.7倍，加上民生日常用品永遠高倨購買榜首，可見消費者購買習慣的改變。

另外還有樂天信用卡公司在2015年在台發行的「樂天信用卡」，雖打著遊日消費的回饋率優惠最划算，但其實在樂天市場上的每周四、五刷卡就加送5倍點數，都會帶動業績較平日成長6到7成，像是去年的雙11所推出的11%點數回饋，也創下年度單日最高營業額、與同月非活動日相比更達6倍以上成長的成績，由此可見，方便的網路購物、配送到府，又同樣享消費者喜愛的信用卡優惠，的確將會對實體通路造成越來越大的影響。

(中時 )