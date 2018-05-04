教育部「拔管」　葉匡時：政府不能專斷獨行

2018年05月04日 20:27 旺報 李侑珊

台大師生4日發起「新五四運動」，向政府爭取大學自治，吸引多名卸任官員及大學教授到場聲援，前交通部長葉匡時則說，政府不能獨斷獨行，行事必須按照民主法治來做事，師生，面對教育部不通過台大校長遴選案，台大師生發起大規模遊行，「我們的社會還是有自由度！」不過，教育部公文還是沒有發給台大，未來若有活動，會繼續聲援，捍衛民主法治與大學自治。

前農委會主委、台大動物科學技術系教授陳保基則反問，「政府為何要凌虐台大？」民進黨政府也有很多官員都是台大畢業，「都是校友，把台大害死有何用？」

陳保基也說，40年前他到台大展開大學生活，沒有在校園裡面，經歷過這麼大的挫折，前行政院長毛治國、前法務部長羅瑩雪等人都到場聲援，「我們不是要挺誰，挺身而出是為了協助台大爭取空間」，維持大學自主。

陳保基也說，管中閔在去年12月獲頒國家講座，還是從總統蔡英文手中接獲講座，「這很諷刺」，國家講座審查時間需要一年，現在卻為管貼上壞人的標籤，羅織諸多理由，只為了讓管中閔不能擔任台大校長，找這麼多理由，「教育部長吳茂昆這樣搞，整件事情烙印在年輕教授與年輕學生心中，做了壞榜樣，怎麼跟年輕人說，這個國家與社會未來有希望？」

(旺報 )