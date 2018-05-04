母愛偉大！這群孩子用「歌聲」歡慶母親節

母親節將至，新北市能仁家商今（4日）舉辦「106學年度能仁家商慶祝母親節詩詞吟唱比賽」。（葉書宏攝）

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母親節將至，新北市能仁家商今（4日）舉辦「106學年度能仁家商慶祝母親節詩詞吟唱比賽」。（葉書宏攝）
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母親節將至，新北市能仁家商今（4日）舉辦「106學年度能仁家商慶祝母親節詩詞吟唱比賽」。（葉書宏攝）
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母親節將至，新北市能仁家商今（4日）舉辦「106學年度能仁家商慶祝母親節詩詞吟唱比賽」。（葉書宏攝）
母愛偉大！這群孩子用「歌聲」歡慶母親節

母親節將至，新北市能仁家商今（4日）舉辦「106學年度能仁家商慶祝母親節詩詞吟唱比賽」，由一、二年級共40班競賽，學生們變裝、發揮巧思，透過不同方式呈現詩詞及歌曲，場面相當溫馨且感人。

能仁家商表示，為了把對母親的愛傳遞給社會，特別舉辦慶祝母親節詩詞吟唱比賽，結合中華文化特有的詩詞，頌楊母性的慈暉，讓大家重新激盪思維，不再讓母親節只有康乃馨來作伴。

餐二甲學生李怡濡表示，與同學們為了比賽提早2個月準備，每天幾乎練習超過1個小時，由於擔任指揮，還要管理、領導同學們，雖然很累但大家相處過程融洽，感情反而越來越好，一點都不辛苦。

「雖然傳統、復古，但是我們賦予它新生命！」餐二甲學生李欣樺說，詩詞相較於白話文傳統、復古，但深具傳統文化內涵，大家一起練習、一起討論，是學生生涯很棒的回憶。

能仁家商校長林佳生指出，5月是溫馨的季節，校方陸續舉辦一系列的感恩活動，如母親節海報比賽、孝悌楷模的選拔等等，讓學校全體學生體會母親的偉大，並為親自疼愛學生的家長們獻上誠摯的感恩與祝福。

學生以悠揚的歌聲以及創意的道具，融合古詩詞，音樂教學與表演藝術，快樂活潑的呈現學習成果，讓所有師生留下美好又充實與感恩的回憶。

林佳生強調，校方秉持「德、智、體、群、美」五育並重，尊重每位孩子的多元智慧，從不把教育工作侷限於教室中進行，學校精心設計相關活動，幫助他們發展潛能，要求師長在活動中，展現能仁教育滴水穿石的功夫，「只要有了信心，孩子就有幸福快樂的未來。 」

(中時 )

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