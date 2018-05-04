為了兒時夢想　他耗費百萬養老鷹

2018年05月04日 20:34 中時 葉書宏

中華民國馴鷹協會會長陳建宏因為兒時夢想，2013年開始耗費逾百萬養了6隻老鷹。（葉書宏翻攝）

中華民國馴鷹協會會長陳建宏因為兒時夢想，2013年開始耗費逾百萬養了6隻老鷹。（葉書宏翻攝）

台灣民眾喜歡飼養貓狗，但飼養「老鷹」卻相當少見！中華民國馴鷹協會會長陳建宏兒時非常喜歡看老鷹翱翔天際，他認為如果可以飼養老鷹是一件很棒的事情，2013年開始耗費逾百萬養了6隻老鷹，他笑說，「養老鷹很帥，只是要完成兒時的夢想。」

陳建宏表示，台灣在2002年開放飼養老鷹，原本開放6種、目前僅剩下5種，自己從2013年開始飼養栗翅鷹及紅尾鵟，目前共6隻，剛開始飼養時一隻老鷹要價8萬至10萬元，雖近年來價格有下滑，但前前後後花費在老鷹、裝備、追蹤器等逾百萬元。

陳建宏表示，台灣養鷹飼主不多，大約百餘人，所有的經驗及知識都是靠前輩們一點一滴傳承，加上自己摸索學習，至少2天就要帶老鷹出門一次，讓牠們可以盡情翱翔於天際；為了老鷹還創立中華民國馴鷹協會，彼此分享經驗、互相學習成長。

陳建宏說，老鷹經過訓練，儘管翱翔於天際，只要他吹個口哨或是比出手勢，老鷹就會乖乖飛到他的身邊，或是陪著他一在在山區散步，遛鷹過程中也很不少趣事，曾有一隻老鷹抓著一個假人人頭回來，他一度以為發生命案要報案，仔細一看才鬆了一口氣。

「養鷹對我的人生也造成不少改變！」陳建宏說，養鷹讓他更容易與群眾接觸，甚至於受邀至學校演講，讓他人生有了不一樣經驗，另外，擔心自己飼養的老鷹飛翔時獵捕到誤食農藥的小動物，反而因此更加在意生態環境，對於大自然有更深的使命感。

(中時 )