Jason Mraz巡迴帶退休老爸當勞工 想邀媽來台喝茶

2018年05月04日 20:32 中時 徐桐炘

傑森瑪耶茲（Jason Mraz）將近4年沒來台演出，他表示很希望能盡快再回到台灣開唱，更自爆：「或許會帶母親一起到台灣！」他表示：「我媽有一些朋友以前曾經在台灣教書，所以她一直聽他們講了很久，她也很熟悉那邊的一些生活方式，我覺得她最想要去台灣喝茶。」因此他也希望下次來到台灣演出時，可以帶母親來台灣玩。

在進行最新巡迴演出時，傑森瑪耶茲PO出父親到演唱會「打工」的有趣影片，引起熱烈回響，而他被問到和父親一起共事的感覺如何？傑森瑪耶茲立刻就說：「我真的很愛我爸！」他透露其實父親經常會在巡迴時去探班、帶著攝影機到處拍，後來父親退休，他便邀請父親一起巡迴，「他完全靜不下來，所以整趟旅程中，他做了非常非常多的工作。」

從傑森瑪耶茲上傳的影片中可以看到，他的父親不僅當工作人員巴士的司機、測試音響、當演唱會導播，甚至還跑到官方周邊攤位賣周邊、變身主持人訪問粉絲，工作相當多元，「我真的很高興能有這麼多時間和他相處，而且在接下來今年後面的行程，他也會回來和我們一起工作！」

4年沒推新歌，最新單曲《Have It All》也備受關注，他坦言該曲從2012年就已經寫在他的筆記裡，「當時我正在巡迴演出，我一直覺得旅行能對音樂帶來祝福，所以我想針對這點來進而闡述。因此寫下一首歌，是可以分享給任何人，或許是正要畢業、正要退休、即將迎接新生命，或是正要歡慶生日，就是想要為他們獻上一份音樂的祝福。」

他也表示，每次只要寫有關「付出」的歌曲，都能獲得許多快樂，「就像《I’m Yours》那首歌，我把我自己給了你，把我的時間、注意力、傾聽都給了你，這次的《Have It All》又是另外一首類似那樣的表達。」最新單曲《Have It All》目前已在全台數位上架。

(中時 )