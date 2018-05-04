央視五四晚會登場 吳亦凡唱〈時間的遠方〉籲年輕人孝順

2018年05月04日 20:49 旺報 廖慧娟

關曉彤是央視五四晚會主持人之一，節目中朗誦《寫給老師的信》。（取自新浪微博＠愛奇藝娛樂）

央視5月4日製作特別節目紀念五四運動。（取自新浪微博＠愛奇藝娛樂）

為紀念1919年知識青年發起的「五四」運動，大陸中央廣播電視總台今晚（5月4日）晚間9點製播《築夢新時代》五四晚會，由央視主持人任魯豫、李思思、尼格買提以及正在北京電影學院就讀的關曉彤等人主持，應邀表演的明星包括吳亦凡、張藝興、周冬雨、張一山、馬思純、佟麗婭、楊洋、王嘉、尹正、SNH48以及彭昱暢等人。

吳亦凡將在節目中演唱〈時間的遠方〉，他表示：「這首歌是一個思念故鄉很有孝心的一首歌，希望通過這樣的晚會跟大學生和年輕人一起交流，讓他們能夠隨時記住，出門在外要孝順，要想著家裡人，因為我們在成長，但家人在老去，我希望大家都能夠盡一份孝心。」

五四晚會的主題包括「製造新景觀」、「展現新風貌」、「打造新亮點」，為此，五四晚會選擇位在北京海淀區的中國農業大學的體育館舉行，運用投影、全息、增強現實等新科技，在舞台上打造虛擬與現實完美融合的多維空間，呈現超現實的未來科技感，提供觀眾動感時尚、新鮮獨特的觀賞體驗。

除了藝人演出外，〈誓言錚錚〉、〈我們的「八分鐘」〉、〈少年中國說〉等，由學生表演的節目，則是以學生們的熱情體現對北京冬奧會和杭州亞運會的支持。

(旺報 )