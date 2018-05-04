范冰冰弟被爆「一張照斂財2200萬」 公司氣炸出聲

范丞丞日前發出照片，被規定要付費才能看。（圖／取自范丞丞Adam0616微博）

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中時電子報
公司發聲明否認。（圖／取自樂華娛樂微博）

女星范冰冰的弟弟范丞丞先前順利從選秀節目出道，人氣扶搖直上，先前網友發現他在微博發照，竟規定網友要付60元人民幣（約280元台幣）才能看，最後傳出真的有8萬人付款，算算一天就吸金480萬人民幣（約2242萬台幣）。對此，范丞丞公司今(4日)稍早發聲斥報導不實，指所謂的付費60元並非是觀看單次照片的代價，而是購買半年的VIP會員資格。

范丞丞上月26日凌晨在微博發照片，留下：「讓你們破費了」，而照片被打糊，上面顯示要成為專屬會員才能看，費用60元，引發正反兩極評論。稍早公司對此回應，為了「健康營運粉絲經濟、構建健康粉絲文化」，范丞丞所屬的樂華娛樂與微博才建立這次合作，旨在推廣專屬會員「V+會員」制度。

聲明中強調，60元的費用並非用於單次觀看照片，而是能享受半年的「V+會員」資格，未來能常收到特定明星的獨家影音或直播等特權，最後表示對網上不實訊息，公司將透過法律討回公道，絕不姑息，有人支持說：「拒絕網路暴力」、「正義終於來了」，但也有人酸：「真有必要花錢看照片嗎」、「腦缺才會買照片」。

聲明全文：

目前，針對網上流傳的「范丞丞微博一張付費照片賣出480 萬」一事，微博與樂華娛樂針對此不實消息，對發布者表示強烈譴責和嚴重警告。

這次微博與樂華公司層面的合作旨在健康運營粉絲經濟，構建健康的粉絲文化。樂華娛樂與微博V＋產品合作並非藝人單方面意願和行為。藝人發布的V＋會員專屬內容屬於樂華娛樂和微博合作的內容範疇之內。

此網傳數據以及關於范丞丞照片收費均屬於不實傳聞，對於V＋會員的製度、福利以及真實數據，微博保留追究造謠者法律責任的權利。

部分網絡媒體斷章取義的報導，引發部分網友60 元付費看圖產生誤解，用戶支付的60 元並非針對單次圖片付費，而是享受半年的微博V＋明星會員專屬服務，粉絲成為特定明星V＋會員後，不僅可以加入明星群主的專屬會員群，獲取該明星定製圖片、視頻、直播等專屬內容，同時享受評論靠前、評論區特殊標識、定制微博小尾巴、定制挂件和卡片等特權。

對於涉及到「范丞丞微博付費照片」的一切不實信息，微博與樂華娛樂將啟動法律程序，避免虛假消息進一步對大眾造成誤導。

北京樂華圓娛文化傳播股份有限公司

(中時電子報)

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