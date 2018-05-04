搶攻母親節商機 Hello Kitty版限量掃地機器人吸引粉絲

2018年05月04日 20:48 中時 盧金足

「Hello Kitty」有很多粉絲，為產品增加吸引力。（盧金足攝）

被稱為「蛋糕機」的Vbot i6掃地機，由松騰自行研發製造，具備免工具快拆刷頭、防纏線裝置、自動升降吸風等功能。（盧金足攝）

真可愛！很多「Hello Kitty」粉絲看到連掃地機都有「Hello Kitty」造型大驚喜！連續三年推出品牌年度限定款掃地機器人的台灣之光松騰，今年推出Hello Kitty版限量掃地機器人Vbot，搶攻母親節商機。

這款暱稱為「蛋糕機」的Vbot i6掃地機由松騰自行研發製造

，松騰為全球第二大掃地機生產廠，具備自有專利，免工具快拆刷頭、防纏線裝置、自動升降吸風等，在平價掃地機市場發揮吸睛又吸金效果。

總經銷小花百貨指出，新款Hello Kitty i6掃地機定價4280元，搭配禮盒式包裝，並加送價值799元動感擦地組與市價1380元的美國Caster飾品，積極搶攻母親節商機。

小花百貨總經理蔡旭銘強調，Vbot與風靡全球的Hello Kitty廠商三麗鷗獨家合作，顯示對松騰品牌肯定，全新推出的Vbot功能新增更多突破，包括快拆式刷頭、全滿式刷頭蓋、防線纏、升降吸風口、超大集塵盒、可過濾PM2.5濾網、動感擦地組等，提供消費者全新使用體驗。

小花百貨連續三年分別與義大利FABY指甲油、Daisuki寵物袋、馬來貘的聯名合作，今年更與三麗鷗合作，推出陪伴台灣女性成長的Hello Kitty版的Vbot。

蔡旭銘表示，Vbot i6凸顯清潔、濕拖功能，一鍵開關在使用上更簡便，符合台灣房屋坪數較小的情況，也能達到完全打掃、好收納、不纏線的功用。

依照美國電工協會標準，松騰掃地機在10坪以下的掃地覆蓋率為94至97％，家中有毛小孩也不怕，集塵盒容量夠大，且無滾刷，不會卡毛髮、灰塵。

今年推出的i6 Hello Kitty掃地機可裝上「動感擦地組」，運作模式模仿人力在地板上擦地的畫圓，乾擦或濕擦都將地板擦得乾淨，且擦布可重複洗滌。

此外，該款機器搭配可過濾PM2.5濾網，讓室內不會形成二次空汙，買掃地機器人要關注售後服務及耗材是否長期供應？

業者表示，Vbot i6提供一年保固免費到府收送、機器永久保修，該款Hello Kitty i6掃地機器人充電一次可掃80分鐘，鋰電池2年才需要更換一次，環保又實惠。

(中時 )