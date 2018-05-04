台灣約180萬客家人祖籍在梅州斯 華信航空5月4日高雄-梅州首航

梅州航線讓兩岸客家民族相互交流。圖：華信提供

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梅州素有綠色環保標誌城市的雅號。圖：華信提供
梅州五指石天道。圖：華信提供

台灣約180萬客家人祖籍在梅州，華信航空繼現有每周一、四飛航台中-梅州航線外，自今(5)日起每周五新開航高雄-梅州一班次，讓兩岸客家鄉親往訪兩地，探親訪友多一項選擇。

梅州-高雄首航班機 AE7213 19:15由高雄小港機場起飛，20:40抵達梅州。回程AE7214 梅州-高雄首航班機，21:30自梅州機場起飛，23:00抵達高雄。

華信航空台中-梅州、高雄-梅州均使用E190機型飛航。高雄-梅州首航後，往訪兩岸探親的旅客，可自由選擇台中、高雄進出，再以每周一、四、五搭配，大幅提高往返兩岸旅遊、訪友的彈性與便利性。

華信梅州航線為季節性旅遊包機，由於兩岸客家鄉親相互對於文化、傳統的交流非常熱絡，華信航空台中-梅州自2013年首航以來，獲得兩地鄉親高度的肯定與掌聲。其中，旅遊團體亦隨著兩岸交流日趨成熟與活絡，自由行比例已由原來3成提高為七成，顯見兩岸客家民族相互交流的豐碩效果。

梅州位於廣東省東北部，地處閩粵贛三省交界，以生態文明、廣東特有文化旅遊著稱，被譽為“世界客都”。人口有 550萬。梅州是世界客家鄉親的僑鄉，旅居海外的梅州華僑多達700多萬。臺灣500萬客家人中，就有180萬祖籍在梅州。梅州同時擁有中國歷史文化名城、旅遊城市、園林城市、國家衛生城市、模範城市、自駕遊最佳目的地、最具安全感城市、綠色環保標誌城市的雅號。

梅州旅遊名勝景點，著名的有雁南飛、雁鳴湖、靈光寺、五指石天道等共30幾項4A-5A級的風景勝地。客家人喜愛的鹽焗雞、醃面、梅菜扣肉、珍珠粄、竹筍(又名竹胎)都是讓台灣客家鄉親聞之流口水的客家美食

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