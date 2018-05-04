較勁！侯友宜、蘇貞昌搶攻雲林同鄉會

2018年05月04日 21:05 中時 葉書宏

新北市長參選人蘇貞昌4日下午則到中和區與民眾座談。（葉書宏攝）

新北市長參選人侯友宜受訪。（葉書宏攝）

新北市長參選人蘇貞昌受訪。（葉書宏攝）

新北市長參選人蘇貞昌3日受邀與新北市雲林同鄉會的幹部會面，雲林同鄉會理事長林進忠表示，新北市長參選人侯友宜曾主動提及想要拜訪，但同鄉會幹部「希望蘇院長先來」；對此，侯友宜今（4日）受訪時用台語回應，「雲林、嘉義都是自己的兄弟姊妹，從小到大都在一起，感情都黏在一起，大家一定一起逗陣走。」

侯友宜4日上午由市議員陳儀君、劉哲彰及市議員參選人唐慧琳等陪同，前往新店區最古老的土地公廟「十四張斯馨祠」參拜；蘇貞昌4日下午由立委江永昌、新北市議員張瑞山、林秀惠、新北市議員參選人張維倩、張志豪等陪同，到中和區與民眾座談。

關於雲林同鄉會一事，蘇貞昌表示，「每個人都有很多朋友，只是雲林同鄉會林會長，和很多的分會長、總幹事，他們那麼熱誠的主動邀請我到他們辦公室，也表示全力支持，我真的很感動！」

蘇貞昌說，他們希望未來的市長，是一個會做事的人，而新北非常大，出外人非常多，尤其雲林同鄉會最大，所以他們也很清楚出外人的苦痛，也知道誰為他們解決問題，有能力解決，所以他們才會反應出外人的心聲，也感受到責任重大，所以會更努力。他也強調，是雲林同鄉會主動邀請。

(中時 )