本土劇女神慶生 要新台幣不要男人

2018年05月04日 21:12 中時 洪秀瑛

曾莞婷驚喜。（三立提供）

眼淚含眶。（三立提供）

曾莞婷收禮物。（三立提供）

開心慶生。（三立提供）

三立台灣台八點檔《金家好媳婦》劇組今為5日生日的曾莞婷提前慶生，工作人員以長官對她演技有問題為理由，成功的把對表演非常重視的曾莞婷騙來公司，抱著愛犬衝進公司的她，一進門就急著要了解到底是哪裡演出出狀況，沒想到被慶生大陣仗嚇到，看到大家準備的生日蛋糕和禮物，令她感動不已。

曾莞婷在《金家好媳婦》中是個事業有成的品牌公司執行長，感情方面失利，懷了前男友謝承均的孩子，決定生下來獨自撫養長大，還說過「我要過著不輕鬆但負責任的人生」，面對感情態度成熟，獲得網友讚賞，新時代女性的好形象深植人心。

戲外，曾莞婷也圓夢當上老闆，今年對她而言是非常豐收的一年，曾莞婷笑說，從頭到腳都已經被代言包走，成了名副其實的廣告天后，特別和車商喊話，自己的形象蠻適合代言好車，歡迎找她拍車子廣告。

一邊拍戲一邊經營副業，第一次當老闆的曾莞婷坦言壓力大，因為要帶人還要帶心，常常蠟燭兩頭燒，自己是金牛座，做每件事很謹慎，有時候太急造成小摩擦，所以期許自己接下來可以更穩定成長，希望和周遭的人一起越來越好，也期許工作滿滿，希望不要辜負大家，持續在戲劇與生意上努力。目前以事業為重的她被問感情，短時間可會開花結果？她笑說：「不急，我還急著賺錢。」

(中時 )