這款常見食品是最平價藥膳 能提升免疫力甚至能抗癌

2018年05月04日 21:15 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

台灣人愈來愈不愛吃米。受到減重風氣、飲食西化影響，國人對米興趣缺缺。但醫學研究發現，米可以提升免疫力、快速增加體力，是最平價的藥膳。錯過米就太可惜了！

2016年，台灣食米量創新低，每人一年平均不到45公斤，相當於每天吃不到一碗飯；相較之下，進口麵粉則不斷增加，每人一年可吃下近38公斤。農委會分析，家庭外食比例增高、飲食西化加上取得便利性，各種麵條、麵包更受歡迎。

創辦穀東俱樂部、15年前返鄉推廣有機稻田的賴青松就在部落格上感嘆，飲食習慣的改變，多半選擇省時省力的麵食或調理食品。而從洗米開始，到一鍋香噴噴的米飯，加上幾菜一湯，似乎愈來愈接近藝術展現的世界。

此外，各式減重飲食法流行，將澱粉視為肥胖大敵，「吃飯就胖」的印象深植人心，硬生生把米踢出餐盤。但事實是，堅持不吃白飯的病患，少了關鍵的多醣攝取，再加上缺乏飽足感，短時間雖減下來，長期卻不易維持易復胖，中國醫藥大學附設醫院家庭醫學科主任林文元說。

專治肥胖症、也曾受肥胖之苦的郭育祥診所院長郭育祥指出，台灣食米量不斷下滑，30年來減少一倍，但糖尿病的發生率卻增加4倍，肥胖人數也增加。他認為，雖然之間的關聯需要更縝密的研究證實，但白米對體重的影響並沒有想像中大。比起麵包、水果、餅乾，吃米飯後血糖不會增加太快，又能持久不會有飢餓感，是台灣人相當好的主食來源。

「米湯提升免疫力、抗癌 最平價的藥膳」

雖因一時潮流而削減米在飲食文化中的地位，好消息是，米的營養價值隨著科學進步持續受到證實。

台北醫學大學生藥學研究所名譽教授楊玲玲投入米的動物研究，發現以「米湯」餵食小鼠，可誘生抗體例價產生，提升免疫力，「米是食物，沒有副作用，又能夠提升體內大分子抗體，是最經濟實惠的藥膳！」

20年來，她分別在馬偕醫院、臺大醫院、台東聖母醫院的癌症病房中，熬煮米湯給癌症病患服用。原本因治療副作用導致體虛、沒有食慾的病患，只能靠打點滴，在一口口餵下米湯後，讓身體有能量吸收營養恢復體力、提升食慾，再舉箸吃飯。成效深獲肯定，受邀在世界衛生組織、亞太安寧療護等國際會議上發表結果。

無獨有偶，西醫也發現米的驚人功效。馬偕醫院放射腫瘤科主任陳裕仁持續研究台灣米達10年發現，米的胚乳有種特殊的醇溶蛋白（Prolamin），可以活化罹患血癌小鼠體內的免疫細胞來對抗癌症，

「這種醇溶蛋白主要存在於稻米中，」陳裕仁指出，從米湯中萃取出的醇溶蛋白可以刺激免疫細胞，分泌腫瘤壞死因子、干擾素來阻擋癌細胞。且十分溫和，不像藥物作用過強可能傷身。研究成果在2017年刊登於《食物及化學毒理學（Food and Chemical Toxicology）》期刊。

還在不吃飯？那就錯過米的養生效果了！

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(中時電子報)