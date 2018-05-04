連「死侍」都怕怕！布蕾克萊芙莉取消追蹤老公原來為這樁

2018年05月04日 21:15 中時 徐桐炘

「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）的IG因各種時尚美照吸引超過兩千萬粉絲瘋狂追蹤，然而日前網友卻發現女神在IG上的行徑十分詭異，不僅把貼文刪光光大搞失蹤，甚至取消追蹤自己的老公萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds），僅在個人檔案留下一句「艾蜜莉怎麼了？」萊恩宣傳《死侍》時也表示：「這真的是很可怕的方式發現自己已經被踢出房子，老實說，非常恐怖，我不知道她哪來的怒氣！」

昨日布蕾克終於揭曉謎底，發布首篇貼文，原來是宣傳懸疑新作《失蹤網紅》，她仿照故事情節在IG搞失蹤，更向所有名叫「Emily Nelson」的用戶發出追蹤邀請，昨日發出首支電影前導預告馬上吸引超過560萬次觀看，更引來網友熱烈討論，其中一名粉絲留言納悶：「這值得刪光所有照片嗎？」 她馬上親自回覆「值得」，可見女神對新片充滿信心，如此大動作的宣傳手法也成功創造話題，噱頭十足。

布蕾克在《失蹤網紅》飾演美麗貴婦艾蜜莉，和安娜坎卓克Anna Kendrick飾演的當紅親子部落客史蒂芬妮是無話不談的超級閨蜜，但艾蜜莉卻在某天打電話請史蒂芬妮幫她去學校接小孩之後消失了，沒有人知道她到底在哪裡。該片即將於9月14日台美同步上映。

預告請上：https://youtu.be/fbNgGYXNgGM。

(中時 )