林智信舉辦「芬芳寶島」油畫特展 慶歸仁文化中心20歲

2018年05月04日 22:01 中時 曹婷婷

歸仁文化中心20週年，特邀享譽國際、土生土長紅瓦厝的林智信前進歸仁文化中心舉辦「鄉土容顏‧紅瓦藝韻-芬芳寶島油畫南部系列」特展，除了展出芬芳寶島南部系列油畫創作，還有林智信最擅長的鄉土版畫、油畫、陶藝、雕塑等共計百件畫作，展期即日起至6月3日。

林智信與歸仁文化中心有極深厚的淵源！20年前歸仁文化中心初成立，即曾邀請歸仁三傑在開幕第一檔隆重展出，當時造成極大回響。20年後，再次邀請林智信於歸仁文化中心個展，對20年館慶別具意義。

林智信1936年出生在歸仁紅瓦厝仔，根據記載，日據時代，這裡就是新豐區文化行政中心，人民文化素養極高，街上僅約100公尺數十家住戶裡，竟孕育出被地方人士津津樂道、享譽國際的歸仁藝術三傑，一位是旅居美國的畫家陳錦芳，還有音樂家林榮德和全方位的藝術家林智信，難能可貴！

林智信1955年臺南師範藝師科畢業，致力於兒童美術教學，榮獲第一屆美術教育特殊貢獻優良教師，教學外更不斷淬煉追求藝術登峰造極，不論是水墨、版畫、交趾陶、雕塑、琉璃皆有斐然的成就，曾榮獲臺南文化貢獻獎、中國畫學會金爵獎、臺灣省政府藝文獎、國立歷史博物館金章獎、北京版畫世界魯迅金獎、吳三連西畫類藝術獎、全球中華文化藝術薪傳優等獎、2002年英國劍橋IBC以藝術創作成就列入全球21世紀名人錄等。

林智信40歲時，向媽祖發願創作巨幅版畫，之後投入20年歲月，不眠不休創作，1995年終於如願完成了124公尺（408台尺）「迎媽祖」長卷版畫，可謂世界最長版畫，屢次獲邀至國內外展出。

除了迎媽祖版畫，他自覺身為寶島的子民，應肩負時代使命，於是發願完成「芬芳寶島」巨幅油畫，用畫筆保存記錄台灣寶島昔日風華，舉凡人民生活、宗教、農特產，人文素材全都融入其中，藉此喚醒大家疼惜愛護這塊土地！

「芬芳寶島」創作從1989萌生意念起，共歷時18年準備，2007年著手筆繪到2014年完成，前後歷經25年漫長創作過程，受限年齡和體力，但憑著一股「熱愛鄉土勝過自己生命」堅強信念，克服眼疾和身體病痛，再度完成曠世油畫巨作、248公尺（826台尺）長的「芬芳寶島」共102幅油畫，畫幅相連甚為壯觀。

(中時 )