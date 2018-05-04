與里長座談 蘇貞昌：過去政績是未來的保證

2018年05月04日 21:45 中時 葉書宏

新北市長參選人蘇貞昌4日下午到中和區與里長、里民座談。（葉書宏攝）

蘇貞昌4日下午到中和區與里長、里民座談，強調過去的政績是未來的保證。（葉書宏攝）

新北市長參選人蘇貞昌4日下午到中和區與里長、里民座談。（葉書宏攝）

新北市長參選人蘇貞昌4日下午到中和區與里長、里民座談。（葉書宏攝）

蘇貞昌：過去政績是未來的保證。（葉書宏攝影）

新北市長參選人蘇貞昌今（4日）下午由立委江永昌、新北市議員張瑞山、林秀惠、新北市議員參選人張維倩、張志豪、前台北縣衛生局長、現任仁濟醫院院長李龍騰等陪同，到中和區拜訪錦和里長林進明、錦中里長范永慶、前錦盛里長劉德安，與民眾座談。

蘇貞昌強調，過去的政績是未來的保證，民眾要看是不是會為新北做事，來看老朋友一方面回憶過往，那些年一起奮鬥的日子和成績，一方面也展望新希望，未來要讓新北更新、更好。

林秀惠說，雙和醫院當時在環評過程中有許多困難，她也親身參與，感謝老縣長發揮魄力與執行力建造雙和醫院。她也強調，如果新北市要有效率，仍然需要蘇縣長。

張瑞山表示，雙和醫院造福鄰近居民，不只雙和地區，現在更連板橋、土城、包括新店的人都來就醫。他也指出，現在新北市府效率不佳，真的需要蘇縣長繼續回來帶領。

張維倩則舉自身親人為例，她的奶奶以前要看醫生，都需過橋至台北看醫生，之後有了雙和醫院，真的大大改善附近居民的醫療環境。

張志豪說，小時候都記得這裡常常淹水，但在蘇縣長整治後大大改進。而目前是新北市政總體檢時刻，真的非常期待在停滯八年後，蘇前縣長可以拓展市政。

江永昌表示，現在在朱立倫的執政下，環狀捷運線蓋十三年都還沒好。先前蘇縣長蓋雙和醫院，希望未來蘇縣長能有機會繼續推動雙和醫院第二、三期工程。

李龍騰則見證過當時情況，更說除了雙和醫院外，當時時常發生小朋友腸病毒的案例，因此蘇縣長也改善了整個台北縣的食安醫療體系，要降低這情況的產生。

蘇貞昌十分感謝大家還記得他，也細數當年他建造雙和醫院「移山」的過程，當時雙和醫院還是丘陵，共30萬立方的土方（約有46萬公噸重）要移走，十噸大卡車要運4萬6千輛車次，工程浩大。但台北縣政府團隊還是做到了。他也說，過去的政績是未來的保證，他會持續努力，為大家帶來新的希望。

(中時 )