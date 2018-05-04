鄭茵聲剛認愛劉書宏 馬上和「他」約會

2018年05月04日 21:22 中時 洪秀瑛

鄭茵聲相親戲。（東森提供）

孟耿如自爆酒量差。（東森提供）

田中千繪。（東森提供）

利晴天（左起）、孟耿如、莫允雯、Duncan。（東森提供）

演員群。（東森提供）

首登101。（東森提供）

孟耿如在台視、東森《高塔公主》劇中喝到爛醉襲擊小鮮肉利晴天，不但隔天忘得一乾二淨，被鄭茵聲和王牧語狂虧「酒後亂性」，連利晴天都嚇到直呼「我長那麼大都沒看過這麼飢渴的！」孟耿如笑說，因為酒量不好，所以從沒讓自己喝醉甚至斷片過，「我沒辦法讓自己醉到不知道在幹嘛的狀態，喝到差不多了我還自己跑去催吐」。

從大學進展到10年後的職場劇情，出道前僅曾在冰店打工過的孟耿如，表示自己沒經歷過職場間勾心鬥角的經驗。孟耿如說：「因為我以前就是很簡單的打工生活，所以大家都感情很好，不會有什麼需要耍心機的地方。」飾演CEO的田中千繪，演出女強人上司的角色很不容易，「除了幾乎所有角色間的矛盾鬥爭我都要斡旋，我還要同時保持幹練又有優雅的感覺，常常拍完回家都覺得壓力很大」。

鄭茵聲則是在追愛大根不成後，一心想談戀愛的她轉而跟嗨咖相親。她笑說自己沒辦法用相親的方式認識對象，「透過介紹認識好像都會很尷尬，所以我沒有過相親經驗。」笑說自己戲裡的戀愛之路很坎坷，連喜歡大根都被拒絕了還要去相親；嗨咖搞笑問最近和劉書宏爆戀情的她，二選一要選誰，讓鄭茵聲哭笑不得。

《高塔公主》主演群曾受邀出席台北101的垂直馬拉松活動為選手加油，3日晚在台北101外牆輪播出現「高塔公主、垂直登高、邀您共跑、一路狂飆」等跑馬字樣，同步為《高塔公主》和垂直馬拉松賽事宣傳打氣，更是台灣第一部登上台北101高塔外牆的戲劇作品。

日前劇組登上台北101的觀景台、景觀餐廳等著名場景進行拍攝，讓孟耿如、莫允雯超興奮，直呼「我們真的爬上台灣第一高塔了」。

台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點播出。

(中時 )