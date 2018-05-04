鄭茵聲剛認愛劉書宏 馬上和「他」約會

鄭茵聲（左）。（東森提供）

友善列印
中時
鄭茵聲相親戲。（東森提供）
孟耿如自爆酒量差。（東森提供）
田中千繪。（東森提供）
利晴天（左起）、孟耿如、莫允雯、Duncan。（東森提供）
演員群。（東森提供）
首登101。（東森提供）

孟耿如在台視、東森《高塔公主》劇中喝到爛醉襲擊小鮮肉利晴天，不但隔天忘得一乾二淨，被鄭茵聲和王牧語狂虧「酒後亂性」，連利晴天都嚇到直呼「我長那麼大都沒看過這麼飢渴的！」孟耿如笑說，因為酒量不好，所以從沒讓自己喝醉甚至斷片過，「我沒辦法讓自己醉到不知道在幹嘛的狀態，喝到差不多了我還自己跑去催吐」。

從大學進展到10年後的職場劇情，出道前僅曾在冰店打工過的孟耿如，表示自己沒經歷過職場間勾心鬥角的經驗。孟耿如說：「因為我以前就是很簡單的打工生活，所以大家都感情很好，不會有什麼需要耍心機的地方。」飾演CEO的田中千繪，演出女強人上司的角色很不容易，「除了幾乎所有角色間的矛盾鬥爭我都要斡旋，我還要同時保持幹練又有優雅的感覺，常常拍完回家都覺得壓力很大」。

鄭茵聲則是在追愛大根不成後，一心想談戀愛的她轉而跟嗨咖相親。她笑說自己沒辦法用相親的方式認識對象，「透過介紹認識好像都會很尷尬，所以我沒有過相親經驗。」笑說自己戲裡的戀愛之路很坎坷，連喜歡大根都被拒絕了還要去相親；嗨咖搞笑問最近和劉書宏爆戀情的她，二選一要選誰，讓鄭茵聲哭笑不得。

《高塔公主》主演群曾受邀出席台北101的垂直馬拉松活動為選手加油，3日晚在台北101外牆輪播出現「高塔公主、垂直登高、邀您共跑、一路狂飆」等跑馬字樣，同步為《高塔公主》和垂直馬拉松賽事宣傳打氣，更是台灣第一部登上台北101高塔外牆的戲劇作品。

日前劇組登上台北101的觀景台、景觀餐廳等著名場景進行拍攝，讓孟耿如、莫允雯超興奮，直呼「我們真的爬上台灣第一高塔了」。

台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點播出。

(中時 )

連「死侍」都怕怕！布蕾克萊芙莉… 張鈞甯《翻牆》露臉 6日快閃回台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。