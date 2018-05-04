不甩中監禁令 扁上台義賣勇哥雕像 120萬售出

2018年05月04日 21:29 中時 朱真楷 、 張鎧乙

阿扁突破中監禁令，上台推銷販賣勇哥雕像。(朱真楷攝)

前總統陳水扁今天晚間出席凱達格蘭學校募款餐會，面對台中監獄下達的「不上台」、「不演講」、「不得以錄影方式演講」、「不談政治」的要求，但扁剛剛突破中監禁令，站上主舞台前的「肥皂箱」，以介紹義賣品的名義公開上台談話，形同打臉中監。

凱達格蘭基金會今晚舉辦募款餐會，剛剛餐會進行到一半，現場主持人、綠委蔡易餘突然宣布義賣當年扁執政時飼養在總統官邸的台灣黑狗「勇哥」的雕像，而介紹義賣品的介紹人，就是陳水扁。

接著，扁就從主桌起身，站上放在主舞台前的「肥皂箱」，展開一段長達近10分鐘的「義賣演說」，最後還以120萬的高價售出這只長約30、高15公分的黑狗雕像。

以下是扁的演說全文：

感謝我們的藝術家，如果沒有他，就沒有今天的台灣勇哥雕像，請大家看清楚，這隻台灣勇哥，是過去我們說的台灣土狗，在2006年時，已經被證明叫做「台灣犬」，這代表勇哥一點都不土。

我要跟大家介紹的是，今天要義賣這隻台灣勇哥，我非常的捨不得，害我昨天晚上哭了一晚。因為如果沒有台灣勇哥，沒有牠陪我睡覺，我就沒有那個靈感寫新勇哥物語。因此我不知道這隻台灣勇哥，義賣之後，新勇哥物語是不是還寫得出來？

說到台灣勇哥，我在這邊要跟大家說，我們要感謝另外一個人，就是游錫堃院長，大家知道這隻台灣勇哥，是他抓來總統官邸給我飼養，因此我們要感謝游院長。

我記得在2001年抓來官邸，2002年台灣勇哥就成為阿扁電子報的「勇哥物語」四格漫畫主角。我們的台灣勇哥，擔任勇哥物語的主角6、7年，一直到2008年離開官邸，台灣勇哥就沒工作，我離開官邸牠也要離開官邸，我們就送去麻豆的朋友住處。

雖然台南住處沒有官邸這麼寬廣，但也能讓牠自由自在，讓牠能繼續活了6、7年。誰想得到，牠回到台南之後照常有自由，但牠的主人阿扁卻失去自由，但是對我們台灣勇哥來說，牠說牠一定要等我回去，我也想不到在3年多前我回去家的時候，我一直問台灣勇哥還好嗎？結果牠說，「你太晚出來了，我已經在半年前往生了」。

我非常的捨不得，在當時，我就在想，想到這隻台灣勇哥，他在天上不知道活得如何。有一天我在美術館散步的時候看到一隻狗，我就說，這隻狗就是台灣勇哥啊！就是當年跟著我一起的台灣勇哥啊！我想牠已經再出生，因此我就非常的高興，牠的精神還在，因為有這隻台灣狗，不只漂亮，你看的體格，耳朵鼻子都是台灣犬的標準。

台灣狗就是非常猛，絕對不懼怕，這是我們應該要學習的台灣精神，就是非常的忠心耿耿，這點要跟大家勉勵。

有一天，台灣勇哥託夢給我，他說他在天上非常無聊，希望我能給牠一個頭路，所以就出現了新勇哥物語，我已經寫了3個月，台灣勇哥並沒有死，牠每天能夠跟大家對話。我很感動的是，我們的基金會要來舉辦募款餐會，牠也想要來參加，但不能講話，所以希望把自己捐出來，看能不能替凱達格蘭基金會募款。

希望今天不要讓勇哥漏氣，讓阿扁沒面子，希望大家能一起喊聲，愈多愈好，讓我睡得好，而新勇哥物語我就能繼續寫下去。

(中時 )