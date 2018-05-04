線上旅展也超殺開跑！飛北海道含稅5千元有找

2018年05月04日 22:02 中時 何書青

新加坡自由行4天含稅8千元有找。（易遊網提供）

5月正值澎湖花火節旅遊旺季。（易遊網提供）

TTE旅展今日才開展，未參加實體旅展的旅遊業者也不怠慢，從網路下手推線上旅展，不管是鎖定端午連假出遊、還是想來趟暑假旅行的民眾，可別錯過搶便宜的機會。易遊網即日起至8日中午12點，國內外團體旅遊、國內外自由行、訂房、機票、遊輪、票券等全商品，通通祭出折扣，讓民眾在家動動手指，免出門、排隊，就能方便比價、找優惠、省荷包。

國人最喜愛的日本，每每祭出的優惠都是民眾瘋買目標，「大阪自由行5天」入住新開幕梅田WING精選酒店，含稅1萬0900元起；「福岡自由行5天」在6月底前出發含稅1萬0500元起，若7月起出發，2人同行每人再減千；還有「北海道計畫票6天」限量瘋狂下殺含稅4999元起、「韓國首爾團體5天」含稅7999元起等的驚爆優惠。

迎接盛夏旅遊旺季，海島假期也是許多民眾的熱門選擇。像是「峇里島團體5天」1萬4900元起、「關島團體5天」含稅2萬5900元起（早鳥最高再省6千元）等，都是令人心動的價格。此外，受親子族群喜愛的新加坡更是挑戰市場最低價，「新加坡自由行4天」含稅僅7888元起，小資家庭全員出遊，荷包也能省很大。

國內旅遊商品也有超殺優惠，「花蓮自由行2天」搭乘台鐵列車，下殺至1790元起；而現正值澎湖花火節旅遊旺季，「澎湖機酒自由行3天」7500元起，可入住今年新開幕澎澄飯店，第4人再減2千元折扣；若是情侶們想來場浪漫輕旅行，「環島之星˙日月潭涵碧樓輕鬆2天」9990元起，含交通、含住宿，再贈送獨家雙人下午茶套餐，比單訂房還便宜。

(中時 )