張鈞甯《翻牆》露臉 6日快閃回台過母親節

2018年05月04日 21:30 中時 洪秀瑛

張鈞甯、修杰楷。（TVBS提供）

張鈞甯、陳奕。（TVBS提供）

陳怡蓉（右）和張豐豪演母子。（TVBS提供）

張鈞甯這2年演藝重心轉到大陸，她去年因好友何潤東之邀，抽空回台拍攝他執導的電視劇《翻牆的記憶》，問義氣相挺原因，她調皮說：「因為何潤東以前拍戲都常欺負導演，我就想來看他當導演會有多慘。」她近期在大陸和張晨光合拍年代劇《長河落日》，明（6日）將旋風回台出席活動，當晚再提早陪媽媽過母親節，待不到24小時，隔天又飛回大陸劇組。

張鈞甯睽違7年，這次在《翻牆》和何潤東、修杰楷再同台，她劇中角色是修杰楷學生時代暗戀對象，2人對戲前不斷鬥嘴，張鈞甯驚見修杰楷有白髮，逼問他白髮究竟是故意刷白還是自己長出，讓修杰楷無奈笑回：「這就是老藝人的悲哀，沒辦法啊。」張鈞甯拍拍他肩膀搞笑：「你家庭的壓力真的很大。」修杰楷不甘示弱：「等妳步入婚姻，妳就知道了。」

何潤東秘密安排陳奕與張鈞甯扮情侶，事先完全不知道搭檔是誰的陳奕，誤以為另一半是男生，何潤東順勢騙他：「其實我這部戲比較偏向BL系。」為製造驚喜，張鈞甯不但提早到現場化妝再快閃到車上，還不能先走位試戲，直到正式開拍前，張鈞甯才大聲呼喊：「我的男朋友哩？」面對女神忽然變女友，從頭到尾被矇在鼓裡的陳奕當場嚇到差點踉蹌跌倒，最後笑開懷說：「很開心，Ｐ導（何潤東），我愛你。」

陳怡蓉本周和劇中兒子因為管教問題上演激烈爭吵，飾演單親媽媽的她被兒子情緒反彈地吼叫一番，讓一下戲的她馬上俏皮說：「被嚇到了！青少年好可怕喔！我還是養狗好了。」對於剛宣布懷孕喜訊的陳怡蓉，何潤東也表示：「怡蓉要感謝我，因為拍完《翻牆的記憶》她就懷孕了。」

《翻牆的記憶》每周六晚上十點，TVBS歡樂台42頻道播出。

(中時 )