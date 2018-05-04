女星為玩「真心話大冒險」花5晚喝酒走屋簷

索菲亞阿里為拍《真心話大冒險》真的爬上屋頂走路。（UIP提供）

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故事描述一群朋友玩了「真心話大冒險」後，被強迫繼續玩遊戲。（UIP提供）

驚悚片《真心話大冒險》敘述一群好麻吉趁畢業之前出遠門狂歡，玩了無傷大雅的「真心話大冒險」，沒想到遊戲跟著他們回家，強迫他們繼續玩否則就得死，導演傑夫瓦德洛表示拍攝過程中最緊繃的一幕是索菲亞阿里飾演的潘妮洛普，她得邊灌龍舌蘭酒邊走在屋頂上。「這個角色有酗酒問題，遊戲要她灌下一整瓶龍舌蘭酒，同時走在高達30呎的屋簷上。拍攝時在視覺上很有趣，但技術上很困難，因為我們預算有限，進度又趕。」

傑夫瓦德洛笑著說：「真不敢相信我們花了五個晚上在屋頂！」談到那一幕，索菲亞阿里說：「在屋頂上進行拍攝很有趣，但也很嚇人。如果是用綠幕來拍，就得去模擬那種恐懼。那一幕來真的很好玩，我也感到自在和安全，但當時心裡還是會想：『我現在人在屋頂上！』自然而然就會顯現出害怕跌落的恐懼。」

傑夫瓦德洛很期待打造敘事來探索親密好友為了活下去會做到什麼程度，並且問觀眾：「為了在這個遊戲中存活，你可以做到什麼程度？」他也表示希望能在恐懼之中顯現幽默：「我們很清楚要小心處理，讓角色呈現真實的恐懼，但也讓觀眾在對的時刻哈哈大笑。我總是試著輕鬆看待自己人生中的黑暗面，在情緒起伏和開懷大笑之間需要維持微妙平衡。」該片11日上映。

(中時 )

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