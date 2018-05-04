Junior菜鳥拍戲不敢領便當 見識黑幫友人開會試槍

2018年05月04日 21:44 中時 洪秀瑛

演員群。（緯來提供）

開鏡。（緯來提供）

緯來電影台自製電影《魚躍龍門》今開鏡，由新銳導演洪子鵬執導，洪子鵬、盧彥澤編劇，韓宜邦、林意箴、汪建民、邱昊奇、歐陽倫、馬維欣、吳海寧、胡佩蓮等主演。

歌手出身的Junior韓宜邦分享從綜藝轉型戲劇領域，剛開始雖有鏡頭，但演出時卻連一句台詞也沒有，他淡淡說：「當時只要有演出機會就會想去演，沒有時間想這個鏡頭有沒有我，覺得有演出就很棒。」

幸好後來讓他拿到一個絕佳表演機會，入圍金鐘男主角，「剛入行最委屈是休息室沒有位置坐、甚至連便當都不敢拿，以前也不敢跑去導演旁看螢幕回放，因曾經看過其他演員被導演罵『你覺得不ok嗎？』那你來當導演啊」。

在《魚躍龍門》飾演誤闖黑幫當臥底的演員，Junior韓宜邦現實生活也認識黑幫背景朋友，「男生多少會認識這樣的朋友，但他們真的跟電影不太一樣，有次開會突然聽到砰一聲，玻璃破了，還以為是誰吵架摔玻璃，結果是他們正在開會試槍」。Junior說：「20歲那年也跟著朋友去大哥的生日派對，一進小房間前帶我進去的哥哥說，任何人拿給你的東西都不准說不，才到門口看到桌上各種藥都有嚇傻了，當下選擇離開」。

在《魚躍龍門》飾演黑幫女老大，林意箴說：「我有朋友是幫派老大的女兒，她們生活沒有太大的不同，且也沒特別提自己的背景，但相當有義氣，濟弱扶貧，有次跟她爸爸打撲克牌很緊張，因為怕贏了回不了家。」

出道三年的林意箴，亮眼的表現成績備受矚目，但她也曾經歷不斷試鏡被打槍的經驗，苦笑說：「拍第一部戲之前，為了試廣告，1個月曾經試了30次，運氣好可以有1支，運氣不好可以全軍覆沒，試到後來真的很受打擊，要很堅強才能做這件事，後來我再也不試廣告。」

沒戲拍時就去咖啡廳打工，林意箴也因此看到人生百態，也成為她表演的養分，「當一個演員沒有經歷過，在表演上的『感覺』是出不來的，在咖啡廳與人互動的過程，都可以被放在角色裡，總歸，我是幸運的」。

《魚躍龍門》故事描述一個跑龍套的演員，陰錯陽差臥底進了聞風喪膽的黑幫，一場血性、奇幻、烏龍爆笑的故事，就此展開。導演洪子鵬致力於表演教學，創立表演班，有不少大牌藝人、或正在演藝圈奮鬥打拼的新生代都是他的學生，他表示：「我很尊敬”演員”這個職業的人，再大牌的人都跑過龍套，這個行業很值得被尊敬，他們很脆弱，為了爭取一個角色可以面對被導演罵、被觀眾批評，每個人都有自己最適合的出場時機，不一定是現在，也許是以後，能做的只是儲備能量，時機到了，就可以出場」。

(中時 )