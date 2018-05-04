預約南方航空盛夏之旅 貴陽、張家界含稅不到3萬元

2018年05月04日 22:14 工商 張佩芬

張家界武陵源旅遊區奇峰三千。圖：張家界旅遊官網

全台上半年度最大型旅展－第12屆台北國際觀光博覽會（TTE）於5月4至7日在台北世貿一館盛大展出，南方航空此次更利用兩岸直飛18條航線的綿密航網優勢，包裝精緻多樣化的優惠行程，台灣旅客可趁此預約一趟精彩的盛夏之旅。

「團體行程包羅萬象 波音787執飛台北-烏魯木齊最受矚目」

南方航空此次TTE旅展以優惠的價格提供旅客包羅萬象的團體行程。如現每天一班獨飛的貴陽、張家界，旅展期間推出含稅不到3萬元的套裝行程，使旅客可以親民價格走訪亞洲最大的黃果樹瀑布或阿凡達秘境。

2017年南航攜手旗下子公司廈航、川航推出的「三航兩岸一起飛」，以雙點進出不走回頭路的絕佳優勢獲得廣大迴響，此次旅展推出長江三峽及雲貴雙省8日之旅，於可樂旅遊旅展攤位現場報名還可現折台幣1千元。

此外，南航將於今年七月復飛台北－烏魯木齊航線，由夢想之翼波音787執飛，這也是南航首度用波音787執飛兩岸航線，開賣至今已團團爆滿，此次旅展加碼推出含稅5萬元有找的11日心動之旅，想以優惠價格搶搭夢想之翼前往絕美新疆的旅客千萬別錯過。上述行程現已可透過各大旅行社預定。

「自由行旅客把握南航線上旅展 兩岸往返未稅僅新台幣4500起」

針對自由行旅客，南方航空”FUN遊一夏”線上旅展持續開跑中，即日起至5月14日於南航台灣官網及各大旅行社同步販售，精選上海、武漢、鄭州、桂林等12航點，旅行日可至明年1月31日，往返未稅僅TWD4500起。同時，為便利經常往返兩岸的飛行常客，南航還推出「飛行常旅通」經濟艙多次往返套票，除經商大城廣州、深圳、上海外，尚有南寧、義烏等七大航點的三至六次往返套票可供選擇，現已在各大旅行社開始販售。

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