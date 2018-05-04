預約南方航空盛夏之旅 貴陽、張家界含稅不到3萬元

新疆那拉提壯闊美景。圖：業者提供

友善列印
工商
張家界武陵源旅遊區奇峰三千。圖：張家界旅遊官網

全台上半年度最大型旅展－第12屆台北國際觀光博覽會（TTE）於5月4至7日在台北世貿一館盛大展出，南方航空此次更利用兩岸直飛18條航線的綿密航網優勢，包裝精緻多樣化的優惠行程，台灣旅客可趁此預約一趟精彩的盛夏之旅。

「團體行程包羅萬象 波音787執飛台北-烏魯木齊最受矚目」

南方航空此次TTE旅展以優惠的價格提供旅客包羅萬象的團體行程。如現每天一班獨飛的貴陽、張家界，旅展期間推出含稅不到3萬元的套裝行程，使旅客可以親民價格走訪亞洲最大的黃果樹瀑布或阿凡達秘境。

2017年南航攜手旗下子公司廈航、川航推出的「三航兩岸一起飛」，以雙點進出不走回頭路的絕佳優勢獲得廣大迴響，此次旅展推出長江三峽及雲貴雙省8日之旅，於可樂旅遊旅展攤位現場報名還可現折台幣1千元。

此外，南航將於今年七月復飛台北－烏魯木齊航線，由夢想之翼波音787執飛，這也是南航首度用波音787執飛兩岸航線，開賣至今已團團爆滿，此次旅展加碼推出含稅5萬元有找的11日心動之旅，想以優惠價格搶搭夢想之翼前往絕美新疆的旅客千萬別錯過。上述行程現已可透過各大旅行社預定。

「自由行旅客把握南航線上旅展 兩岸往返未稅僅新台幣4500起」

針對自由行旅客，南方航空”FUN遊一夏”線上旅展持續開跑中，即日起至5月14日於南航台灣官網及各大旅行社同步販售，精選上海、武漢、鄭州、桂林等12航點，旅行日可至明年1月31日，往返未稅僅TWD4500起。同時，為便利經常往返兩岸的飛行常客，南航還推出「飛行常旅通」經濟艙多次往返套票，除經商大城廣州、深圳、上海外，尚有南寧、義烏等七大航點的三至六次往返套票可供選擇，現已在各大旅行社開始販售。

(工商 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
線上旅展也超殺開跑！飛北海道含… 台灣之美》高雄捷運總公司竟有牡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。