HEIZE台北首唱展親民 餵觀眾吃年糕

HEIZE熱鬧開唱，現場氣氛熱烈。（寬宏藝術提供 ）

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時報周刊
溫博鈞
HEIZE演唱現場湧入近千粉絲。（寬宏藝術提供 ）
HEIZE深深被歌迷所感動。（寬宏藝術提供 ）

2018讚聲演唱會今日在華山Legacy由韓國當紅超人氣SOLO女歌手HEIZE熱鬧開唱。現場湧入近千粉絲，一起隨著音樂擺動齊唱，創造另類的週五韓國夜。

首次在台北開個唱的HEIZE也興奮激動與大家用中文打招呼：「哈囉~我是HEIZE(中文)，各位粉絲們，我們總算見面了！」。話一說完，現場粉絲也都熱情回應，而HEIZE也帶來一連串經典熱門的曲目，節目橋段更安排了許多與粉絲互動的小遊戲，與大家一起同樂，讓現場粉絲一度陷入瘋狂，直呼女神真的好親民好可愛唷。

HEIZE首度開唱，為了這次演唱做足了準備，展現她令人驚豔的一面，開場以流暢的中文與粉絲親切打招呼，TALKING更是展現了屬於HEIZE的風趣與幽默，不僅現場一片歡笑，粉絲們更以熱情的應援回覆，原本因喜歡音樂而到場的歌迷，經過這次的演唱會，直呼直接入坑，再也爬不出來了。

平常就以疼愛粉絲著名的HEIZE，首次來台特別送上辣炒年糕和雨傘當禮物，更安排與粉絲分享自己最喜歡的辣炒年糕，親自餵粉絲！幸運抽到上台與HEIZE互動的歌迷害羞的說：「這是我這輩子吃過最好吃的辣炒年糕。」讓現場歡笑一片。這次演唱會HEIZE為了帶給粉絲們許多歡樂與回憶，精心準備了許多的表演內容，為彼此帶來了一個美好的星期五。

首次來台從班機抵達迎來大批粉絲接機，HEIZE即感受到現場所有粉絲的愛，表示非常很感謝歌迷支持，今晚演出全程LIVE、熱力演唱，從歌聲可以感受到她深深被歌迷所感動，在演唱會上也即興的增加了許多與粉絲近距離接觸的機會，聊到喜歡被拍還是拍別人的問答，靈機一動就說要跟粉絲一起拍照，希望為今天留下美好的回憶。

演唱會最後更特別準備了手寫信，感謝現場的粉絲們，誠意十足。從抵台記者會即提到想要深入了解當地文化，更喊著想要去逛夜市，第一次抵台就擄獲眾多粉絲的心。

(時報周刊)

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