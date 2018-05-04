本土劇男星找到第二春 砸百萬當老闆

紅毛當老闆。（民視提供）

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紅毛當老闆。（民視提供）
紅毛（右）和好友合夥。（民視提供）

藝人紅毛在民視八點檔《幸福來了》飾演暖男工具人洪東海，戲裡事業逐漸穩定的他，戲外也開啟第二春，與好朋友吳嘉雄合夥賣起「Esoterism taiwan」3C手機週邊商品。

紅毛表示，還沒進演藝圈前在海外投資賣鞋子，卻因不景氣賠掉當時賺的別墅跟名車，一切歸零回台灣，卻被高中好友姚元浩抓進演藝圈。他說，姚元浩得知民視戲劇《廉政英雄》需要有職業賽車手執照的人演出，就找了紅毛一起去高雄拍戲，讓他一演就演5年，讓來不及想藝名的紅毛就用這個名字闖蕩演藝圈，出道7年，現在走在路上都被婆媽認出，甚至幾度在小吃店吃飯被老闆認出並請客，讓他又驚又喜，覺得八點檔的影響力不容小覷。

經歷第一次生意失敗的紅毛，特別感謝一出道就極力栽培跟照顧的民視鳳凰藝能；出道7年累積了幾桶金，這次看到商機，決定投資500萬跟好友吳嘉雄合夥「亞瑟國際Esoterism taiwan」手機週邊商品的品牌商，讓經銷商可以透過網路客服信箱自行下訂。

紅毛表示，這次籌備3個月，更花費百萬研發費用，才誕生出實用又美觀的周邊商品，預計5月中開始接單，本週先在「民視娛樂臉書粉絲團」義賣競標活動，替品牌的亮相打響第一炮，這次透過圈內好友方馨、王燦、王瞳、白家綺、王建復、蘇晏霈、樓心潼、陳謙文等人的親筆簽名手機殼及拍立得照片，經由義賣競標的方式，最後金額全數捐給家扶基金會。

(中時 )

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