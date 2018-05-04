這位竟然也住「泰坦星」！《復聯3》「薩諾斯」鄰居是他

2018年05月04日 22:04 中時 徐桐炘

山姆沃辛頓及娜塔莉艾曼紐，為戲挑戰長時間水中閉氣。（牽猴子整合行銷）

《末世異種》正式預告 5/4(五)適者生存

《復仇者聯盟3》中最強反派「薩諾斯」的狂人能力讓超級英雄們吃足苦頭，這位全身發紫的大塊頭正來自「泰坦星」，事實上，泰坦星與地球生態條件極度相似，被科學家視為人類星際殖民的跳板，新片《末世異種》講述人類突破生理限制，移居泰坦星球的故事，英文片名更直接以「The Titan」破題，好萊塢硬漢山姆沃辛頓一改藍色納美人造型，歷經極端鐵人鍛鍊，進化成從頭皮到腳趾、整身白帥帥的泰坦星人，擁有一身怪力、飛天遁地的能力，讓網友笑稱：「這樣他可以和薩諾斯當鄰居了！」

《阿凡達》男主角山姆沃辛頓睽違9年再次出演末日科幻電影《末世異種》，這次與《冰與火之歌：權力遊戲》、《玩命關頭8》備受關注的性感女星娜塔莉艾曼紐搭檔，兩人頂著「泰坦星人」的奇異造型，更是早起花了7個小時特殊化妝而來，為戲付出相當多心力。片中還有大量的水中動作戲份，拍攝前須接受嚴格的水中閉氣訓練，雖然山姆沃辛頓及娜塔莉艾曼紐不必挑戰閉氣的金氏世界紀錄，但至少得在水中閉氣2分鐘，並同時進行專業的演出，考驗生理與心智最大恐懼。

「泰坦星」除了作為漫威電影宇宙的大反派「薩諾斯」的故鄉，許多科幻電影也有「泰坦星」的身影，包括由伊森霍克與鄔瑪舒曼主演的經典之作《千鈞一髮》、湯姆克魯斯及摩根費里曼主演《遺落戰境》，都有著人類對於新世界烏托邦的無限想像。《末世異種》導演李納洛夫說：「泰坦星的真實性很重要，我們摒棄使用大量視覺特效的想法，全片拉到西班牙夢幻島嶼大加納利島上拍攝，島上遺世火山的景致和泰坦星十分相似。」該片全台上映中。

(中時 )