這位竟然也住「泰坦星」！《復聯3》「薩諾斯」鄰居是他

《末世異種》山姆沃辛頓成功進化「泰坦星人」。（牽猴子整合行銷）

友善列印
中時
山姆沃辛頓及娜塔莉艾曼紐，為戲挑戰長時間水中閉氣。（牽猴子整合行銷）
《末世異種》正式預告 5/4(五)適者生存

《復仇者聯盟3》中最強反派「薩諾斯」的狂人能力讓超級英雄們吃足苦頭，這位全身發紫的大塊頭正來自「泰坦星」，事實上，泰坦星與地球生態條件極度相似，被科學家視為人類星際殖民的跳板，新片《末世異種》講述人類突破生理限制，移居泰坦星球的故事，英文片名更直接以「The Titan」破題，好萊塢硬漢山姆沃辛頓一改藍色納美人造型，歷經極端鐵人鍛鍊，進化成從頭皮到腳趾、整身白帥帥的泰坦星人，擁有一身怪力、飛天遁地的能力，讓網友笑稱：「這樣他可以和薩諾斯當鄰居了！」

《阿凡達》男主角山姆沃辛頓睽違9年再次出演末日科幻電影《末世異種》，這次與《冰與火之歌：權力遊戲》、《玩命關頭8》備受關注的性感女星娜塔莉艾曼紐搭檔，兩人頂著「泰坦星人」的奇異造型，更是早起花了7個小時特殊化妝而來，為戲付出相當多心力。片中還有大量的水中動作戲份，拍攝前須接受嚴格的水中閉氣訓練，雖然山姆沃辛頓及娜塔莉艾曼紐不必挑戰閉氣的金氏世界紀錄，但至少得在水中閉氣2分鐘，並同時進行專業的演出，考驗生理與心智最大恐懼。

「泰坦星」除了作為漫威電影宇宙的大反派「薩諾斯」的故鄉，許多科幻電影也有「泰坦星」的身影，包括由伊森霍克與鄔瑪舒曼主演的經典之作《千鈞一髮》、湯姆克魯斯及摩根費里曼主演《遺落戰境》，都有著人類對於新世界烏托邦的無限想像。《末世異種》導演李納洛夫說：「泰坦星的真實性很重要，我們摒棄使用大量視覺特效的想法，全片拉到西班牙夢幻島嶼大加納利島上拍攝，島上遺世火山的景致和泰坦星十分相似。」該片全台上映中。

(中時 )

本土劇男星找到第二春 砸百萬當… 五月天香港迪士尼開唱 「重量級…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。