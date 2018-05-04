稀土戰爭：美國關鍵礦材都來自大陸

像SR-71這樣的飛機，在製造時應用到很多稀土材料，都不是美國國內能供應的。(圖/NASA)

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中時電子報

大家都知道，美國與中國大陸正處在「類軍備競賽」的狀態，大陸亦步亦趨的跟隨美國的軍事科技，美國雖然現在保有科技優勢，但是許多精密武器的關鍵原材料卻受制於中國大陸，也就是稀土。五角大廈購官員艾倫．洛德(Ellen Lord)說：「美國對中國大陸的稀土材料上過於依賴，實在令人擔心。」

防衛新聞(Defense News)報導，據美國地質調查所的數據，美國至少有 20種重要礦材完全來自中國大陸，而且自己根本沒有能力開採、精煉和加工，這種“「戰略漏洞 」將會是美國重大的國家安全風險。

美國國防部擔心，軍品裝備太過依賴大陸的稀土材料。(圖/youtube)

關鍵礦物是許多軍事裝備的基石，從常見的銅和鋼，到稀土元素的銦、鎵、鈹，美國武器的技術優勢，很多部分取決於對關鍵材料的可靠來源，如果沒有這些礦物，美國精準武器就不會那麼分毫不差，美國的飛機、潛艇都會困在廠房裡無法完成，甚至我們的步兵也將無法獲得任務所需的裝備。

不幸的是，美國的關鍵原料問題正在惡化。大陸突然限制出口以後，2015年美國唯一的稀土生產商被迫破產，隨後大陸的稀土元素幾乎壟斷市場。根據MINE雜誌的報導，許多大陸的財團正在收購稀土礦山，很大承度是因為美國自己不能在商業規模上，加工或精煉這些材料，使得全球有7成的稀土供應鏈是由大陸所掌握。

美國專家建議，要擺脫這種局面，第一步是消除美國開礦與治煉的投資障礙，目前美國法令的情況，要七到十年的時間才能取得開礦許可，這根本無法與中國大陸競爭，澳洲和加拿大一樣遵守類似美國嚴格的環境法規，但他們的行政效率也只需花兩年時間完成法規流程許可。

然後就是技術開發方面需要突破，如何減少精密原件在進口關鍵元素的比例，也是一種突破困局的方法，使用尋常材料取代稀有材料，還能降低製作成本，比如石墨稀的應用就是一例。

事實上，即使是美國冷戰時期，許多新式飛機的開發，也應用到大量的「敵國材料」，比如在51區所開發的「牛車」實驗機，也就是日後的SR-71黑鳥，為了使機身達到超耐高溫的程度，必須使用大量的鈦金屬，然而世界最大的鈦礦在蘇聯，於是美國中情局透用一個又一個從東歐到北非,的空殼貿易公司，一點一點的把鈦礦從蘇聯手裡買過來，才能完成這種高科技飛機。

(中時電子報)

文章來源：America’s critical minerals problem has gone from bad to worse

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