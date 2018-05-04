外籍移工酒駕案例增 來台掙錢圓夢泡湯

2018年05月04日 22:23 中時 曹婷婷

「拜託拜託！我再也不敢酒後騎電動自行車了，不要把我趕出台灣！」越南籍移工妮可4月清明連假期間與友人小酌，酒過三巡騎電動自行車遭經警方取締，近日法院依違反公共危險罪判決妮可有期徒刑2個月，得易科罰金，妮可原以為繳納罰金後仍可在台居留，卻接獲勞動部廢止聘僱許可函及內政部移民署廢止居留許可處分書後，妮可聲淚俱下求情，為時已晚，夢想來台工作改善家中生活成幻影。

據統計，台南市106年度共計56名外籍移工因酒駕觸犯公共危險罪遭法院判決有罪確定，而自107年初迄今，更已有27名外籍移工因酒駕事件，黯然離台，多數案例皆因酒後騎乘電動自行車遭取締移送，國籍則以越南、印尼及泰國移工為主。

鑑於移工酒後騎乘電動自行車問題越來越嚴重 ，也為讓移工朋友「快樂來臺工作，順利圓夢歸國」，移民署南區事務大隊台南市第一服務站特地安排行動服務列車，展開「移工酒駕防治宣導」，首站安排前往東陽實業廠股份有限公司，目前該公司外籍移工超過千名，為台南市移工聘僱人數最多的公司，移民署人員藉此機會前往宿舍及福利站張貼宣傳海報，並透過翻譯人員向移工宣導「喝酒勿騎車」。

台南市第一服務站主任林志鴻表示，許多移工朋友因不諳台灣法令，誤解酒後騎乘電動自行車無大礙，殊不知因此丟掉工作，為幫助移工朋友建立正確觀念，特定印製多語版酒駕防治宣傳海報，未來，除持續前往工廠宣傳，也計畫與移工經常消費商家合作，透過重點宣導，減少此類憾事發生。

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(中時 )