挺管反管爆衝突 踢館學生曾為民進黨實習生

現場有一群反管學生拉白布條踢館，兩派人馬一度發生衝突，直到駐衛警趕來將雙方分開才停止。(翻攝自劉哲瑋臉書)

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中時電子報
台大師生4日在台大校園發起新五四運動，現場湧入數千名學生校友及聲援人士，在傅鐘前集會後，集體走在椰林大道上，高喊大學自治、還我校長等口號。 （鄭任南攝）

為了反對教育部粗暴拔管，台大師生4日發起「新五四運動」，下午4時21分在傅鐘前聚集，並在傅鐘敲響21聲後，由學生朗讀陳情書後，遊行到大門口，順利於下午6點舉行燭光晚會。不過現場也有一群反管學生拉白布條踢館，兩派人馬一度發生衝突，直到駐衛警趕來將雙方分開才停止。對此，就有網友發現，其中一名學生曾經是民進黨的實習生。

在活動開始前，這些反管學生拉著上頭寫「抗議管中閔」等字詞的白布條，與現場的挺管民眾爆發衝突，直到駐衛警前來分開雙方，衝突才停止。有網友就發現，其中一名學生劉哲瑋是民進黨的實習生，網友質疑政治力再度介入校園，留言表示「原來是黨工啊」、「學生正在充值台灣價值中」、「去人家申請場地鬧還義正嚴詞阿？」

對此，參與挺管活動的核能流言終結者創辦人黃士修在臉書指出，當時挺管民眾喊的是「政治學生退出校園」，結果他們硬要進去插香。黃士修也暗諷，他知道綠營準備了一套媒體劇本要逆轉拔管網路音量，但不會讓他們稱心如意。

對於黃士修的言論，劉哲瑋再度發文，反駁綠營的陰謀論，表示這是他們參與台大學生自治的人自主發起的行動，哀悼大學自治已死，並指出有其他學生看到發生暴力事件，都有拍照存證，指是他的照片剛好被分享而已。至於在衝突過程中受傷的潘姓學生，再前往醫院驗傷後，已在羅斯福路派出所準備提告。

(中時電子報)

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