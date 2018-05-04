五月天香港迪士尼開唱 「重量級男女星」站台好驚喜

五月天香港演唱會首場請到米奇和米妮當嘉賓。（相信提供）

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五月天今晚在香港迪士尼開唱。（相信提供）
五月天今晚在香港迪士尼開唱。（相信提供）

五月天4日起在香港迪士尼連唱六場，共吸引12萬粉絲到場，首場請到米奇和米妮擔任嘉賓，米奇米妮過去曾到紅館「朝聖」張學友演唱會，這次則在「家鄉」上班打卡力挺五月天，當這對「最萌情侶檔」一現身送抱阿信，全場歡呼及閃燈四起，掀起整晚的高潮，五月天也獻唱〈戀愛ing〉送給他們。

五月天忍痛放棄紅館檔期，首次在香港挑戰戶外演出，地點更是破天荒在迪士尼樂園幻想道露天場地開唱，成為首組在香港迪士尼開唱的樂團，讓「人生的移動城堡」與「迪士尼城堡」相輝映，粉絲也能感受到不同於去年5月的「人生無限公司」。

演唱會由20座尖塔打造出14層樓高的「人生的移動城堡」變化出不同的舞台，包括「搖滾萬歲唱片行」、「無限大教堂」、「天空總署發射台」等。

演唱會以〈派對動物〉的熟悉旋律中拉開序幕，緊接著〈傷心的人別聽慢歌〉、〈OAOA〉等一連串活力四射的快歌，迅速將氣氛帶到最高點，瑪莎和阿信都相當入境隨俗，用廣東話和歌迷打招呼，阿信說：「今天是第十幾年的五月之約，今天是第一次在沒有屋頂，在香港的夜空下，第一次大型演唱會，今天很開心。」

五月天日前為手遊創作新歌〈I Will Carry You〉，昨晚他們更放送彩蛋，首次公開獻唱這首歌曲，讓歌迷全都又驚又喜。

(中時 )

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