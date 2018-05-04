顏力妃突遭公司約談 結局讓她崩潰了

2018年05月04日 22:59 中時 蔡琛儀

顏力妃去年推出了個人首張迷你專輯，正為了新專輯忙著努力奔走宣傳，4月30日是她32歲的生日，唱片公司與經紀公司特別設計了驚喜慶生，假借開會檢討名義把她約到公司，讓她緊張不已，到公司一看到印有金曲獎的蛋糕，讓她頓時感動又崩潰的大喊：「你們壞壞！」唱片公司也拿出當年張雨生的金曲獎座激勵她，讓她興奮說：「好重喔！光這樣拿著就好過癮！哈哈！」除了希望帶來好采頭，也預祝顏力妃今年能夠一舉入圍金曲獎。

顏力妃笑說，突然被通知要去公司開會檢討感到相當緊張，深怕是不是自己在宣傳時說錯話或表現不好，就連陪同的恩師鄔裕康都故意對她一路臭臉不說話，唱片公司同仁更是早早串通好，聯手把顏力妃蒙在鼓裡，讓她壓力倍增，直到踏進會議室，大家齊聲高喊「Surprise！生日快樂！」顏力妃這才知道被整了，嚇得又哭又笑。

她表示，小時候因為爸爸忙著工作，媽媽長期為病所苦，所以生日多半和朋友一起慶祝，她喜歡熱鬧過生日，甚至會提前暖壽一個月直到生日當天，「我今年異常的一直吃，每個朋友都幫我訂好每一間大餐，暖壽的一個禮拜七天我都在吃烤鴨宴、烤乳豬宴、印度菜、泰國菜...很難想像現在已經過生日了，我居然還繼續吃，目前估計要吃到母親節那天了。」

而顏力妃也許下生日願望，除了家人要健康、新專輯能夠有好成績之外，更期待這張專輯能獲得金曲獎評審的肯定。

(中時 )