福山雅治小師妹登台 藤原櫻海外首唱7月獻台北

藤原櫻海外首唱7月獻台北。（Welcome Music提供）

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時報周刊
溫博鈞

日本新世代清新創作女聲「藤原櫻」第一次來台，就要用「自彈自唱」讓台灣歌迷認識真正的「她」！

1995年出生於福岡，藤原櫻從小受父親影響接觸許多東西洋音樂，尤其「披頭四」保羅麥卡尼更是開啟她的音樂之路的關鍵，10歲第一次接觸吉他、高中開始走唱，2014年3月被唱片公司發掘、2015年3月推出迷你專輯正式出道，隔年與同經紀公司大前輩福山雅治合作連續劇「LOVE SONG」，除了公司力挺，其創作才華與歌聲都頗受注目。

與生俱來的煙嗓，讓藤原櫻在同期活躍於樂壇的女性創作歌手中顯得格外與眾不同。跨足各界的優異表現都讓人眼睛為之一亮的藤原櫻，就要在2018年7月22日帶著她的最新作品和台灣歌迷分享，不要錯過這個和日本樂迷同步接觸時下最炙手可熱的年輕創作女聲的大好機會。

這場「藤原櫻 2018 LIVE IN TAIPEI 演唱會」是她出道後首度走出日本，在主辦單位Welcome Music的力邀下，終於敲定時間，要來一場與眾不同的「自彈自唱」演唱會，雖然彼此語言不通，但相信在透過翻譯與旋律，藤原櫻絕對會讓台灣歌迷滿載而歸！藤原櫻台北演唱會相關詳情請洽「Welcome Music」官方臉書專頁。

(時報周刊)

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