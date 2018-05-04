長壽影集《實習醫生》賜死15人 女主角透露理由只有一個...

《實習醫生》第14季將在台播出，女主角艾蓮朋佩歐證實會有第15季。（Star World）

友善列印
中時

Star World美劇人氣王《實習醫生》不僅是ABC電視網當家收視第一戲劇，還已經確認續約第15季！過去14季以來有不少角色領便當而離開該劇，女主角艾蓮朋佩歐(Ellen Pompe)透露：「只有當你行為不佳的時候，才會被賜死！You only get killed off when your behavior is bad.」也讓粉絲們好奇回顧本劇曾被賜死的15個角色究竟是否都算是適得其所呢？

《實習醫生》是ABC電視網中最長壽的主時段黃金檔的戲劇節目，更是該電視網中18-49歲收視第一的節目，全美前五名的電視戲劇，艾蓮不諱言：「這部劇是一部龐大的賺錢機器，讓每個人都因為這部劇財富有所進帳，所以大家也希望這部劇繼續往下走，有趣的是，我們也在和自己競爭，究竟能走多久，並且維持一定的水準。」

艾蓮表示：「我們已經開始去思考，該如何去讓這樣經典作品畫下一個句點。」不過她也讓粉絲們放心，因為目前還沒到這一步，接下來的重點將會是已經確認續約第15季的內容。不論這部長青劇會如何結束，可以確定的是，大製作人桑達萊姆斯(Shonda Rhimes)表示，女主角艾蓮朋佩歐(Ellen Pompeo)所飾演的梅若迪斯葛蕾(Meredith Grey)都會與這部劇共存亡。

Star World《實習醫生》全新第14季即將在本週六(5日)晚上10點全台首播，接續上一季醫院大火意外，和全新的角色加入歐文的妹妹/奈森的前女友梅根其實並沒有死，在梅若迪斯鼓勵下他與其前女友重新取得聯繫，這意味著奈森和梅若迪斯即將結束他們的關係嗎？梅若迪斯在這一季中，是否還會有新戀情發展呢？

(中時 )

福山雅治小師妹登台 藤原櫻海外… 比產前還瘦！昆凌真實身高、體重…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。