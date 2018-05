長壽影集《實習醫生》賜死15人 女主角透露理由只有一個...

2018年05月04日 23:26 中時 徐桐炘

Star World美劇人氣王《實習醫生》不僅是ABC電視網當家收視第一戲劇,還已經確認續約第15季!過去14季以來有不少角色領便當而離開該劇,女主角艾蓮朋佩歐(Ellen Pompe)透露:「只有當你行為不佳的時候,才會被賜死!You only get killed off when your behavior is bad.」也讓粉絲們好奇回顧本劇曾被賜死的15個角色究竟是否都算是適得其所呢?

《實習醫生》是ABC電視網中最長壽的主時段黃金檔的戲劇節目,更是該電視網中18-49歲收視第一的節目,全美前五名的電視戲劇,艾蓮不諱言:「這部劇是一部龐大的賺錢機器,讓每個人都因為這部劇財富有所進帳,所以大家也希望這部劇繼續往下走,有趣的是,我們也在和自己競爭,究竟能走多久,並且維持一定的水準。」

艾蓮表示:「我們已經開始去思考,該如何去讓這樣經典作品畫下一個句點。」不過她也讓粉絲們放心,因為目前還沒到這一步,接下來的重點將會是已經確認續約第15季的內容。不論這部長青劇會如何結束,可以確定的是,大製作人桑達萊姆斯(Shonda Rhimes)表示,女主角艾蓮朋佩歐(Ellen Pompeo)所飾演的梅若迪斯葛蕾(Meredith Grey)都會與這部劇共存亡。

Star World《實習醫生》全新第14季即將在本週六(5日)晚上10點全台首播,接續上一季醫院大火意外,和全新的角色加入歐文的妹妹/奈森的前女友梅根其實並沒有死,在梅若迪斯鼓勵下他與其前女友重新取得聯繫,這意味著奈森和梅若迪斯即將結束他們的關係嗎?梅若迪斯在這一季中,是否還會有新戀情發展呢?

