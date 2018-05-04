龍寶建設台中高鐵特區首度舉辦「園圈圈生活市集」

2018年05月04日 23:38 工商 曾麗芳

常年投入創造幸福生活的台中豪宅建商-龍寶建設，2018年夏天又有新創舉，將首度於台中高鐵特區舉辦「園圈圈生活市集」，5月5日上午10:30到下午5:00，地點在烏日73地號公園（台中市烏日區三榮二路與三榮一路交叉口，近台中高鐵站），預期將吸引龍寶家族扶老攜幼、總動員參與活動。

龍寶建設表示，「園圈圈生活市集」集結了好食、生活道具、工藝、閱讀等創意店家，提供深具生活質感選物，共同響應低碳、健康、友善環境的概念，透過回歸生活簡單本質的市集活動，讓民眾與家人漫步公園綠意小徑裡悠閒逛逛，一起來感受與探索美好的、創意的、有趣的「園圈圈生活市集」，在陽光燦爛的夏日裡共享美好！

龍寶建設多年來持續關注愛護自然與愛護環境，「與自然共生」、「與環境共好」與環境共好對於龍寶而言，在找尋土地、規劃設計、營建過程、完工後的管理維護都是首要的考量，也因而每每推出新的臻邸建案，總能為舊鄰里創造出新的風景，共享城市美好風貌。

龍寶建設去年熱銷的「仁美臻邸」，將「城食生活」的概念導入規劃設計、營建品質之外，也將未來住戶的生活日常納入了空間設計考量，創造一個與鄰里共好共享的環境，落實平實好宅的精神。

如今，龍寶更將「城食生活」這個理念延續在「園圈圈生活市集」活動中。例如龍寶建設攤位的綠化布置香草植物，在活動結束後，將分享給參與民眾帶回家繼續栽種，讓植栽的生命能夠延續。

而龍寶建設每年5月第一個周六固定舉辦的「臻邸環保阿甘日」，從清掃自家環境擴展到清掃鄰近社區的鄰里環境；也曾舉辦植樹節捐書活動、集結跨社區住戶進行淨灘活動，基於愛護環境的社區自發性活動相當豐富。

今年結合市集活動，主動提醒參與活動的臻邸社區住戶，自行攜帶水壺、環保餐具、環保袋等，集合眾人之力，從自身做好「環保」、「限塑」「愛地球」！

龍寶建設董事長張麗莉表示，改變城市風貌是龍寶一直希望從自身實踐的目標，臻邸建築是台中市容的一部分，除了從建築本身落實之外，更需要從生活面去實踐。「對於建築，我們想帶給城市一片美好風景；對於生活，我們想營造的是一座幸福家園！」

因此，龍寶建設從企業自身出發，主動傳達宣導善的理念，如果在日常生活中，對於人、對於家庭、對於居住環境、對於地球能夠多盡一份心力，就能多為社會點燃善的力量！

(工商 )