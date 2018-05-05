全台Top10必吃早午餐 大份量起司狂洩而出

2018年05月05日 07:01 中時電子報 簡怡欣 文／Funtime旅遊比價、編輯／

一日之計在於晨，新的一天當然要從豐盛美味的早餐展開呀！今天小編精選了幾間全台熱門的早午餐，假日就趕快揪朋友一起早起吃早餐吧！看這篇文章之前，記得要搭配盧廣仲的早安晨之美！因為…有好多好多早餐在這裡

餵我早餐 The Whale（@thewhalebreakfast）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 15 日 下午 6:24 張貼

●台北

餵我早餐 The Whale

說到介紹早午餐，餵我早餐一直都是小編的推薦排行榜之一，難得的放假，就會享用美食好好犒賞一下自己，不想在傳統早餐店吸油煙，最佳的選擇就是早午餐啦！餵我早餐提供美式、法式等創意早午餐，滿足善變饕客的味蕾，而且保證吃不膩，選擇真的超多！

@chiennchiennn 分享的貼文 於 PST 2016 年 12月 月 9 日 下午 6:41 張貼

黃綠紅複合式早餐

不知道的人經過黃綠紅早餐店可能會以為他就只是一般在家裡巷口的普通早餐店，內行的人才知道黃綠紅根本臥虎藏龍。黃綠紅早餐店裡所販售的品項多是純手工製作的，蛋餅皮自己做、蘿蔔糕自己做、尤其是每個客人必點的法式土司，每一份都是經過24小時浸泡蛋汁、在花六小時瀝乾、在用20分鐘小火慢煎才成就這一份法式土司。看他有多費工就知道他有多好吃了吧！自己磨製的豆漿、使用純正的龍眼花眼蜜，每一道餐點美味之餘、健康也備受呵護。想吃早午餐，小編真的強力推薦這間黃綠紅！

佩絲兒（@pacegirl0805）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 8 日 上午 5:38 張貼

真芳-碳烤吐司/紅茶牛奶

真芳有信心地說自己是台北必吃早餐之一，果真那double起司真的逼死小編，尤其是熱熱吃、冷冷吃都好美味，講的小編又開始流口水了！真芳餐點的份量十足，還有古早味蛋糊蛋餅，配上微甜的醬料，再來一杯回甘的紅茶牛奶，小編決定明天衝一發！

(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)（@budounezumi）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 21 日 上午 1:52 張貼

●新竹

Mountain House 山房早午餐

店內空間不大，氣氛很好的山房早午餐也是最近很熱門的早午餐店。無論是漢堡排、果醬、沾醬等等，大部分的餐點都是山房早午餐純手工製作的。來到山房早午餐，一定要點他們的塔塔魚三明治，炸至金黃酥脆的魚肉加上山房自製的塔塔醬，真的非常好吃，吐司內還夾了生菜和番茄，吃起來清爽了許多。除了鹹食以外，甜食也是山房早午餐中必點的品項。其中以藍莓乳酪山形土司最多人點，不喜歡藍莓的人推薦點海鹽焦蕉山形土司，這兩個品項都是店內的明星產品！

hoyocafe（@hoyocafe）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 28 日 上午 9:20 張貼

●台中

Hoyo café

這Hoyo café是間老宅改建而成的咖啡館，店內的環境清幽、簡潔明亮，位在台中美術館附近，裡不管平日還是假日，門口候位人數總是滿滿滿。想要早餐午餐一次解決，就去Hoyo café點一份國王早餐，份量多到男生吃完也會打飽嗝！國王早餐裡有嫩煎牛排、鮮嫩多汁的唐揚雞塊、豬肉串，無肉不歡的人來到Hoyo café真的超幸福的，點一份國王早餐，讓你超滿足的度過一天早晨，

HSU BOOK（@hsu_b.o.o.k）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 10 日 下午 8:42 張貼

找晨。Find Morning 手作輕食料理

一開始找晨靠著網路訂餐服務，累積起好口碑，後來開啟了實體店面後，到找晨享用一頓豐盛早午餐的人潮絡繹不絕。最多人來找晨找經典義大利國旗，豐富多樣的餐點，長棍麵包搭配著三種不同口味的醬料，分別是紅醬、白醬和塔塔醬，一顆蛋、沙拉、優格和水果，一天的早晨由這麼豐盛均衡又健康的餐點開啟，實在很美好。找晨不定期會推出不同的私廚料理，店內所提供的所有餐點都無油炸、堅持少油少鹽的無負擔料理，讓大家在享用美味豐盛的早午餐之餘，也不用擔心健康！

●台南

Allen（@allen_0629）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 10 日 下午 8:15 張貼

吐司吐司早餐專賣店

最近超夯的台南早餐就是這間吐司吐司了！來到吐司吐司必點、必吃的就是他們的薯泥起司蛋餅！蛋餅皮無法包覆住薯泥和起司，送上桌的每份薯泥起司蛋餅裡的起司狂洩而出，用筷子夾起一塊蛋餅後會深刻的明白剪不斷理還亂的道理，那牽絲的起司無法用筷子夾斷呀！一份蛋餅雖然賣50元，但是那份量真的很澎湃，吃完以後絕對會大呼：「這50塊花得值得！」

Annwanbaby（@annwanbaby）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 1 日 下午 7:21 張貼

HUZI Cafe鬍子煎餅

已經開業好幾年的鬍子煎餅在台南地區的早午餐界一直有著高人氣，最熱門的莫過於招牌的鬍子煎餅了，煎餅上烙印著HUZI Café的Logo，厚實的口感有著濃濃的蛋奶香氣，隨著餐點的不同，有不同的配料、主餐，每一份都相當豐盛，絕對可以吃飽的份量。鬍子煎餅所推出的珍珠奶茶風味煎餅也深受大家的喜愛，煎餅被奶泡包覆住，再用焦糖醬淋在上頭，每天限量販售，喜歡珍珠奶茶的朋友，去到鬍子煎餅別忘了點上一份唷！

Forest Li（@forestli）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 2 日 上午 3:02 張貼

●高雄

初日珈琲Hajime te

日本人的早餐通常都是食用米飯為主，這間滿滿日式風格的初日珈琲提供的餐點也不例外。假日睡到快中午，在緩緩的出門到初日珈琲去享用一份精緻豐盛的早午餐，多享受、多愜意阿！初日珈琲裡最多人點的餐點為日‧朝食系列。其中烤飯糰是饕客們的最愛，到訪初日珈琲的人幾乎都會點上一份。另外，日‧和食系列中的一夜干、鰻魚飯也都很多人點，小編也很推薦喔！雖然價格偏高了一點，但是偶爾對自己好一點也沒關係啦~~

LiangKaiChi🇹🇼Photo📸Traveller🗺（@cooper0905）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 21 日 下午 11:52 張貼

多一點咖啡A Little More

多一點咖啡在南台灣可是相當火紅的一間早午餐咖啡廳，從高雄開到了台南、嘉義，已經有眾多分店。大家最為推薦多一點咖啡所販售的吐司，有些餐點也有附上mini吐司，吐司口感香濃又軟又綿密，有機會到多一點咖啡記得要試試看他們的吐司哦！多一點咖啡的愛爾蘭鐵板拼盤也是廣為推薦的一份餐點，真的非常豐盛，拼盤裡有三種肉、歐姆蛋、一些蔬菜，重點是這道餐點也有附mini吐司，CP值超高的！多一點咖啡還有一項很特別的服務，只要消費就能獲得一張明信片，店家可以免費幫你寄出哦！

(中時電子報)