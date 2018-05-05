2018亞太地區史蒂夫®商業大獎得獎名單出爐 台企展露頭角！

2018年05月05日 09:00 中時電子報 綜合報導

2018年亞洲-太平洋史蒂夫®得獎名單出爐，頒獎典禮將於6月1日在香港美麗華酒店盛大舉辦。本次共吸引了800多家來自亞太地區的企業角逐，其中台灣有4間企業從中脫穎而出，展現了台灣企業位於亞太地區不落人後的實力！其中參與「新產品創新獎」的「碧波庭內在負壓養生儀」將傳統拔罐改良，亮眼的表現獲得銅獎佳績。

亞洲-太平洋史蒂夫® 獎是對亞太地區22國企業所取得的成就加以認可的唯一商業獎項。史蒂夫® 獎被廣泛認可為世界上頂級的商業獎項，在十六年間表彰那些在工作中獲得非凡成就的人士，其中包括國際商務大獎®。史蒂夫金、銀、銅獎獲得者由來自全世界100多位管理人員評選，評選人員將於3月和4月通過審查選拔獲獎者。

在來自800多家亞太地區企業的競爭中，有4間台灣企業從中脫穎而出。其中參與 「新產品創新獎」的碧波庭國際有限公司，所提出參賽的產品「碧波庭內在負壓養生儀」把中華傳統養生術與現代科技結合，將拔罐變得簡易、精確、科技化，其亮眼的表現奪下了銅獎的佳績。

圖片/碧波庭國際有限公司提供

有別於一般的拔罐，碧波庭是運用負壓作用形成一吸一放像是會呼吸罐子。除了一吸一放的律動負壓外，養生儀配合專屬配件將發揮最大的效用，包含：高頻震動、負氧離子、溫熱循環等。體積巧小的「碧波庭內在負壓養生儀」重量僅2.5公斤，不佔空間又便於攜帶的方便性，讓拔罐這項中華傳統養生文化變得普及。

關於史蒂夫® 獎 史蒂夫獎評選七類獎項：亞太史蒂夫獎、德國史蒂夫大獎、美國商業獎、國際商務大獎®、史蒂夫女性企業家獎、偉大的公司史蒂夫獎、史蒂夫營銷和客戶服務獎。史蒂夫獎每年從60多個國家的組織接收10000多項參展作品。史蒂夫® 獎是為所有類別和規模的組織及其僱員授予的榮譽，認可他們在世界範圍內作出的傑出工作成績。

圖片/碧波庭國際有限公司提供

關於碧波庭

「不只是拔罐，會呼吸的罐子」——碧波庭內在負壓養生儀

立足台灣24年的老牌企業，堅持儀器百分百台灣製作，專注於將中華傳統養生變得簡單且科技化。碧波庭將傳統拔罐單吸式改為律動負壓吸放式，並將安全性提高，且置入現代負離子科技。碧波庭通過ISO9001國際生產認證、美國FCC國際認證、歐盟CE國際認證、CB國際認證，並擁多項專利遍佈許多國家與地區。

(中時電子報)