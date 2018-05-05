《兩岸星期人物》里約奧運金牌得主 陸最美女排隊長惠若琪

2018年05月05日 08:31 中時電子報 李靖棠

體育賽場上的美女選手，經常是外界高度關注的嬌點人物。作為國際排球大國的中國大陸，女子排球賽場上也有一位明星級的球員，她不是別人、正是帶領大陸國家隊，搶下前年里約奧運（Rio Olympic）女排金牌的前任隊長惠若琪。球技、身材和外表出眾的她，上月底在北京完成終身大事，再一次羨煞滿滿的粉絲與球迷。

現年27歲、來自遼寧大連的惠若琪，被粉絲稱為「美女隊長」，身高有192公分。父親惠飛當年也是學校排球隊長，身兼南京馬術、高爾夫及排球協會的會長職務，還有一名小10歲的妹妹惠若璇。父母本不希望女兒走職業運動員的路，但她的堅持，讓因排球結識的父母最後也轉向支持她。

賽場上認真練球的惠若琪。（圖/新華社）

與先生親親秀恩愛的惠若琪。（圖/惠若琪微博）

中學時期考入排球強校的南京市第二十九中學，繼續排球的專業訓練。因為必須經常離校練習與賽，但她依然提前取得筆記和課堂資料，利用賽間空閒唸書，在有限的時間下她依然維持全班第一的成績。大學考入南京師範大學體育科學學院，一路念到博士班學位。

惠若琪（圖中央）與4名女排主力隊員的「最高伴娘團」合影。（圖/惠若琪微博）

惠若琪和老公楊臻博親親秀恩愛。（圖/惠若琪微博）

父母本為了讓她知難而退，訂下三年內進國家隊否則退出的目標。但她意志堅定的持續努力，於15歲時入選省隊，其後憑藉聯賽中的出色表現，在16歲首度入選2007年的中國女排集訓大名單，用不到一年的時間完成三連跳，更成為郎平教練倚重的隊長（2013-2016）。最終在奧運奪得女排金牌，讓父母刮目相看！

惠若琪與教練郎平情同母女。(圖/新華社)

身為職業運動員的她，也熱心於公益活動，於2017年出資50萬人民幣（約250萬台幣）、成立「惠若琪女排發展基金會」，主要照顧大陸女子排球界因傷病造成就醫困難、生活困難的老運動員和老教練員。

告別職業排球賽場的惠若琪。（圖/惠若琪微博）

不少網友都說，私底下的惠若琪就像一名美麗的模特。（圖/惠若琪微博）

剛剛出嫁的惠若琪，嫁給相識多年的藥劑學家男友楊臻博，正式成為人妻。婚禮的現場，除了由大陸女排4名主力球員袁心玥、丁霞、陳展和許若亞組成的「最高伴娘團」護送外；她的恩師郎平，也特別從寧波北上、親眼見證愛徒的終身大事。而惠若琪也大方在微博上公開她的美麗大紅嫁衣、以及與先生親親秀恩愛的照片，並為照顧略矮於她的丈夫，婚紗照拍攝時並沒有穿上高跟鞋。

穿著大紅嫁衣的惠若琪。（圖/惠若琪微博）

前往韓國觀看平昌冬奧的惠若琪。（圖/惠若琪微博）

於今年2月宣布從職業賽退役的惠若琪表示，退役不是終點，她將繼續完成博士學業，給自己的人生一個新的開始。

(中時電子報)