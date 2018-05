台灣絕美電音盛典 UNITE With Tomorrowland 預售票今日開賣

2018年05月05日 09:00 中時電子報 綜合報導

奇幻電子音樂祭UNITE With Tomorrowland於2018年7月28日在台北大佳河濱公園獻上五組以上現場DJ演出,以及連結世界共同狂歡的精采環節。將提供樂迷與其他電音派對不同的感官視覺享受,並將台灣納入音樂聯合國的成員,所有參與的樂迷都將成為書寫台灣電音歷史的一份子。預售票3,200、第二波團體票六人套票(一人2,800)、VIP四人套票(一人4,400)於今日(5/5)中午12點在Funnow及7-11 ibon機台準時開賣。

已公布現場演出5組DJ 還有多組DJ值得期待

UNITE With Tomorrowland是台灣首次跨出舒適圈,將成就電音不夜城傳奇的史詩性音樂聖殿。比利時Tomorrowland中第二大品牌Smash The House更是單獨只為了台灣而來,此品牌是電音大佬Dimitri Vegas & Like Mike所創立的品牌,旗下有許多實力堅強且個人風格明確的藝人,昨日(5/4)已公布首組Smash The House藝人Mad M.A.C,是為品牌中最為狂野的代表。除此之外,現場演出DJ

已經公布Headhunterz、Dannic、Martin Jensen與Julian Jordan等四組,主辦單位還在持續公布中。而本場演出將有B2B(Back To Back)環節,是台灣大型電子音樂祭中首次出現的演出內容,將由多組DJ即時用音樂對拍、接歌等模式互動,同台獻藝。

國外知名DJ們將於現場演出 (時藝多媒體提供)

首波團體票完售 新票種今日開賣

Tomorrowland希望樂迷能夠團結並享受音樂所帶來的美好,UNITE With Tomorrowland也是因此而生。主辦單位為了呼應核心理念,2018年推出團體票給各位樂迷,可以更毫無顧忌地與朋友們一同享受UNITE With Tomorrowland所帶來的諸多首次體驗。首波團體票已經完售,今日(5/5)推出第二波GA 2,800團體票(六人成行)還有VIP 4,400團體票(四人成行)供選擇,同時也開賣預售票3,200,數量有限,售完為止。購票請至官方線上通路Funnow或官方線下通路ibon(限7-11機台)。

創造歷史時刻,讓世界看見台灣! (時藝多媒體提供)

演出資訊

演出時間:2018/07/28 19:00 – 2018/07/29 04:00

演出地點:台北大佳河濱公園

主辦單位:時藝多媒體、九井廣告、LOL International、FunNow

協辦單位:臺北市政府工務局水利工程處、臺北市政府文化局、臺北市政府觀光傳播局

冠名贊助:LEXUS

售票通路:

ibon(僅限機台販售) https://goo.gl/GX5NUr

Funnow(網路線上販售) https://goo.gl/mFBg8u

