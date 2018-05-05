「只有豬可以兼獨董、領250萬」台大教授引動物農莊痛罵教育部

2018年05月05日 00:02 中時電子報 林毅

台大物理系教授張顏暉引用動物農莊痛批教育部 (圖／翻攝自臉書)

教育部蠻橫「拔管」引起各界不滿，也惹怒不少台大教授。在今天的「新五四運動」中，就有教授上台發言時，引用「動物農莊」中的故事情境，痛批教育部的蠻橫無理。

台大物理系教授張顏暉引用動物農莊的故事痛批教育部，其他動物不能做的事情只有豬能做，張顏暉說：「所以在動物農莊中，只有豬可以去大陸講學21天，人不可以。只有豬可以兼獨董而當校長，人不可以。只有豬可以把學校專利拿去申請變成自己的，人不可以，只有豬實習生可領250萬年薪，人不可以。」

張顏暉在演講最後沉痛說道：「我們希望這種只有豬可以的事，只會發生在動物農塲，不會發生在台灣。謝謝各位。」

動物農莊一書是由英國作家喬治歐威爾(George Orwell)所著，描述一群豬領導其他動物推翻了高壓統治的農場主人(人類)，奪下農場控制權，更喊出「所有動物皆平等」的口號，凝聚人心。但這群豬執政後經濟凋零，其他動物們所受到的迫害反而升級，豬群們為了穩定政權，使用了許多陰險的手段，把負傷的馬戰士賣去屠宰場換取金錢來買酒作樂，並且將口號改成「所有動物一律平等，但一些動物比其他動物更加平等」。漸漸地豬隻們再也不會為其他動物設想，只考慮自己的事，最後豬群高興的和人類農場主慶祝結盟，其他動物們看著穿著衣服、用兩腳走路的豬，又望向人類，再也分辨不出來人與豬的差別。

(中時電子報)